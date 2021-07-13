Труп мужчины нашли на берегу реки в Новосибирске: СК разбирается в причинах смерти
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Труп мужчины нашли на берегу реки в Новосибирске: СК разбирается в причинах смерти

11:02:397/13/2021Фото: Читателя Курьер. Среда. Бердск
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Уточняется, что видимых признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено.

теплоход
Тело погибшего нашли на берегу

Труп нашли на берегу Оби в Новосибирске. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" сообщили вечером 13 июля в региональном управлении СКР.

-Следственным отделом по Кировскому району Новосибирску управления СК России по Новосибирской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения на берегу реки тела мужчины, без видимых признаков насильственной смерти, - рассказали в ведомстве.

Уточняется, что следователи уже проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Для установления причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", накануне в акватории пляжа "У моря Обского" отдыхающие обнаружили плавающий труп молодого мужчины. Судя по состоянии тела, оно находилсоь в воде несколько дней. И в этой смерти тоже разбирается региональный СК.

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