Мэр Новосибирска Локоть возглавил список коммунистов на выборах в Госдуму 19 сентября 2021
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Мэр Новосибирска Локоть возглавил список коммунистов на выборах в Госдуму 19 сентября 2021

9:28:237/14/2021Фото: мэрия Новосибирска
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Он идет от Новосибирской области и Кузбасса с целью отмены пенсионного возраста и введения прогрессивной шкалы налогообложения.

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Анатолий Локоть идет первым номером от КПРФ на выборы в Госдуму

На выборы в Государственную думу, которые состоятся в сентябре 2021 года, от новосибирских коммунистов выдвинут первым номером мэр Новосибирска Анатолий Локоть, он идет от Новосибирской области и Кузбасса.

- И Коновалов, и Анатолий Евгеньевич Локоть являются первыми секретарями, они возглавляют партийные организации, являются наиболее авторитетными коммунистами в своих регионах. Они все прямо и чётко заявили, что идут на выборы, чтобы максимально свой опыт и наработки представить жителям нашей страны, но продолжат работу на тех постах, на которых они находятся. Учитывая, что всем им в ходе прямых выборов было оказано доверие народа, —заявил зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.

Среди первых целей, которых будут добиваться представители КПРФ в Госдуме будет отмена повышения пенсионного возраста, введение прогрессивной шкалы налогообложения и создание фонда национального благосостояния.

Также среди задач партии увеличение финансирования науки и комплексного развития сельских территорий: создание инфраструктуры и предприятий за пределами городов. Кроме того, есть и обширная региональная повестка.

- Тема межбюджетных отношений, тема полномочий местных органов власти и тема сохранения прямых выборов. Новосибирск — город-донор вообще-то. 150 миллиардов рублей налоговых поступлений собирается на его территории, а в его бюджете остаётся всего 14%. И можно как угодно потом спрашивать — почему у нас дороги плохие. Если не изменить систему межбюджетных отношений, которая представляет собой перевёрнутую пирамиду, будет очень сложно что-то изменить, — подчеркнул второй секретарь новосибирского обкома КПРФ Ренат Сулейманов, пишут на сайте КПРФ.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", одновременно с думскими выборами бердчане будут выбирать депутатов местного горсовета. На вечер 14 июля в списке 38 претендентов.

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