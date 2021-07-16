"Могильные оградки" убрать вдоль Бердского шоссе потребовал губернатор Травников

В ходе выездного совещания глава области побывал на Бердском шоссе с представителями мэрии и дорожных служб и ему не понравились ограждения. Губернатор Андрей Травников потребовал убрать до конца июля металлические ограждения вдоль дороги, сравнив их с могильными оградками. По его мнению, ограждение из металла такого типа не только портит внешний вид, но еще и очень дорогое. Глава региона считает, что вдоль шоссе необходимо установить отбойники типа «джерси», что повысит безопасность автомобилистов и пешеходов.
Губернатор остался недоволен работой дорожников на участке Бердского шоссе. Он раскритиковал ржавые ограждения, плохую работу по устранению дефектов.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в 2019 году Травников, побывав в Бердске на приемке капитально отремонтированной ул. Лунной, тоже раскритиковал ржавые дорожные ограждения на ул. красная Сибирь. После доллгих поисков подрядчика забор покрасили.
А "могильные оградки" вдоль дорог на улицах Бердска давно не нравятся горожанам. Хотя на их установку власть периодически заключает миллионные контракты.
Вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров полагает, что дорожное ограждение называют могильным, поскольку больше сравнивать не с чем — кроме кладбищенских и дорожных других оград в Бердске нет. По мнению чиновника новосибирское дорожное ограждение больше смахивает на могильное, оно так и называется «крест».
Существующий в Бердске «рисунок» заказывает мэрия.
— У нас красивее, чем в Новосибирске. Мне нравится, — отметил замглавы в интервью «Курьер. Среда. Бердск».