"Могильные оградки" убрать вдоль Бердского шоссе потребовал губернатор Травников
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"Могильные оградки" убрать вдоль Бердского шоссе потребовал губернатор Травников

8:14:537/16/2021
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Глава региона ранее раскритиковал дорожное ограждение в Бердске, которое не нравится и горожанам и которое бердчане сравнивают с могильными оградками.

Травников потребовал убрать «могильные оградки» с дорог Новосибирска

В ходе выездного совещания глава области побывал на Бердском шоссе с представителями мэрии и дорожных служб и ему не понравились ограждения. Губернатор Андрей Травников потребовал убрать до конца июля металлические ограждения вдоль дороги, сравнив их с могильными оградками. По его мнению, ограждение из металла такого типа не только портит внешний вид, но еще и очень дорогое. Глава региона считает, что вдоль шоссе необходимо установить отбойники типа «джерси», что повысит безопасность автомобилистов и пешеходов.

Губернатор остался недоволен работой дорожников на участке Бердского шоссе. Он раскритиковал ржавые ограждения, плохую работу по устранению дефектов.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в 2019 году Травников, побывав в Бердске на приемке капитально отремонтированной ул. Лунной, тоже раскритиковал ржавые дорожные ограждения на ул. красная Сибирь. После доллгих поисков подрядчика забор покрасили.

А "могильные оградки" вдоль дорог на улицах Бердска давно не нравятся горожанам. Хотя на их установку власть периодически заключает миллионные контракты.

Вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров полагает, что дорожное ограждение называют могильным, поскольку больше сравнивать не с чем — кроме кладбищенских и дорожных других оград в Бердске нет. По мнению чиновника новосибирское дорожное ограждение больше смахивает на могильное, оно так и называется «крест».

Существующий в Бердске «рисунок» заказывает мэрия.

— У нас красивее, чем в Новосибирске. Мне нравится, — отметил замглавы в интервью «Курьер. Среда. Бердск».

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