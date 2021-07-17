После крушения Ан-28 с 18 людьми на борту двое попали в больницу

Двоих из 18 человек, находившихся на борту Ан-28, который потерпел крушение в Томской области в пятницу, положили в региональную клиническую больницу.
"Госпитализирована девушка 17 лет с сотрясением головного мозга, а также пилот с переломом лодыжки", - цитирует "Интерфакс" собственный источник.
В медучреждение доставили 11 из 12 доставленных вертолетом в Томск пассажиров и членов экипажа. Девятерых с легкими травмы отпустили домой.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 16 июля самолет авиакомпании ООО "Сила" пропал с радаров во время регулярного рейса, после 10-часовой задержки вылета из-за погодных условий. На борту, по уточненным данным, находилось 18 человек. Самолет позже нашли вертолеты спасателей, - все выжили. Очевидцы рассказали, что самолет при посадке перевернулся, но остался целым.
Пассажирка Ан-28 Надежда Силюта в телеграм-канале 112 рассказала, что происходило на борту перед жесткой посадкой самолета в Томской области 16 июля.
«Мы летели, там была большая облачность, набирали высоту, набрали не до конца. Пилоты сказали, что оба двигателя отказали. И все, пилоты пытались четыре раза завести двигатель. Скажем так, мы падали минут 15 точно. Потом, когда уже мы пролетели сквозь облака и землю увидели, мы поняли, что уже не заводится», – вспоминает она.
У самолета сработал аварийный датчик. По нему и нашли упавший Ан-28 в тайге.
СК возбудил уголовное дело в отношении компании "Сила", которой принадлежит самолет.