Причиной крушения пассажирского АН-28 под Томском мог стать некачественный керосин

Следователи, которые в настоящее время проводят расследование причины отказа двигателей самолета в Томской области, рассматривают версию о наличии в топливе остатков воды. Одновременный отказ обоих двигателей и невозможность перезапуска наталкивают на этот вариант причины, передает РЕН ТВ.
Топливохранилище, где в последний раз заправляли самолет перед отправкой в рейс 16 июля, опечатано сотрудниками СК. Будут проводиться экспертизы. Возбуждено уголовное дело.
При неправильном хранении топлива из него выделяются остатки воды, попадающей из атмосферы, которые должны сливаться. Известно что данную процедуру выполняют не всегда и именно эта вода, превратившись в ледяную массу на высоте, где температуры отрицательные, и могла стать причиной отказа обоих двигателей одновременно.
Во время рейса, который совершал самолет АН-28 произошел отказ двигателей. Самолет пилоты посадили удачно благодаря своему профессионализму, хоть и жестко - воздушное судно перевернулось.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", все 18 человек, которые находились на борту — живы. По последним данным, двое попали в больницу - 17-летняя девушка в сотрясением головного мозга и пилот с переломом лодыжки.