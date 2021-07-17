Бизнес «истощен локдауном» и «ликует» от отмены QR-кодов
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Бизнес «истощен локдауном» и «ликует» от отмены QR-кодов

2:40:387/17/2021Фото: pexels.com
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Рестораторы считают, что им удалось донести до столичных властей свои опасения и отмена QR-кодов в общепите поможет отрасли. За последние две недели в Москве закрылось почти 200 ресторанов, а за весь 202-йпандемийный год — 220.

Без цифрового кода в Москве нельзя было посещать кафе и рестораны

С 19 июля в Москве отменяют обязательные QR-коды для посещения кафе, ресторанов и других заведений, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Столичные власти дали право общепиту самому решать, проверять ли ковид-статус у посетителей. Кроме того, всем столичным кафе, ресторанам, барам, клубам работать ночью.

Основатель сети ресторанов «Мясо & Рыба» и уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов заявил, что рестораторы, «истощенные локдауном», рады.

«Московские власти пошли навстречу и отменили ограничения, отрасль работала над тем, чтобы это произошло, и писала письма с аргументацией, почему это надо сделать», — цитирует Миронова РБК.

По его словам, Москва создала все условия для вакцинации и абсолютное большинство предприятий общепита привили 60% сотрудников, как обязывали власти.

Представитель «Шоколадницы» надеется, что после отмены QR-кодов поток посетителей восстановится «за пару недель, так как гости скучают по атмосфере кофеен, летним встречам с друзьями и с радостью вернутся в стены любимых кофеен и ресторанов». У компании привиты 76% сотрудников, заверил он.  QR-коды считывали обычными смартфонами.

Как отметил президент Российского совета торговых центров Дмитрий Москаленко, отмена QR-кодов и открытие детских игровых комнат, безусловно, улучшат ситуацию для бизнеса.

«После введения этих ограничений число посетителей в торговых центрах Москвы упало на 25–30%, в ближайшее время мы ждем возвращения всего этого трафика», — полагает предприниматель.

«Мы рады, что мэр нас услышал. Мы говорили о том, что за последние две недели закрылось почти 200 ресторанов, а за весь прошлый пандемийный год — 220. За 2,5 недели мы потеряли почти столько же заведений, как за весь предыдущий год, тяжелейший для индустрии», — заявила основательница сети «АндерСон» и бизнес-омбудсмен по малому и среднему предпринимательству Анастасия Татулова.

По ее словам, отмена требований в отношении QR-кодов последовала после состоявшейся 15 июля встречи рестораторов с представителями мэрии, на которой омбудсмен рассказала о тяжелой ситуации и попросила «закончить ограничения». Она надеется, что примеру Москвы последуют и власти остальных регионов.

Ген директор Ginza Project Moscow Максим Ползиков заявил, что индустрия ликует, и поблагодарил московские власти.

Он назвал прошедший период «очень сложным», поскольку падение выручки в ресторанах с верандами составило на 30–50%, без веранд — до 90%. Он выразил надежду, что в 2021 году не до конца открывшиеся границы позволят получить больше посетителей.

До пандемии, в декабре 2019 года, оборот кафе, ресторанов и других заведений общепита превышал 19,7 млрд рублей. В июне 2020 года, когда летние веранды кафе смогли возобновить работу только в середине месяца, оборот московского общепита упал, по данным Росстата, до 9,5 млрд. В июле 2020-го, когда все ограничения были уже сняты, он вырос до 15,1 млрд рублей.

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