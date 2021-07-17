В больнице скончался сбитый на самокате девушкой на Land Rover 20-летний Кирилл Калинин в Новосибирске

В Новосибирске 17 июля скончался 20-летний Кирилл Калинин, которого неделю назад в 2 часа ночи сбил Land Rover. Автомобиль ехал на большой скорости по Вокзальной магистрали, а новосибирец переезжал дорогу на самокате. От удара молодой человек подлетел над проезжей части.
Свидетельница ДТП сообщила, что ночью 9 июля молодой человек вышел из кафе, взял самокат на прокат и поехал. Его на полной скорости сбила машина. Из неё вышли три девушки. Полиция прибыла очень быстро. Парня увезли на скорой в больницу. Мама пострадавшего потеряла связь с сыном и выяснила, что его сбила ночью машина. Она оказалась оператором поискового отряда «Лиза Алерт».
Родственники пострадавшего сообщили, что Кирилл Калинин умер утром 17 июля, не приходя в сознание.
Пока по факту данного ДТП дело не возбуждено, передает НГС. Но, скорее всего, после смерти пострадавшего это произойдет.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", после ДТП из иномарки вышли две девушки, одна из которых была водителем. Ей 23 года.
- Парень сначала лежал неподвижно, пульс был. Потом у него начались какие-то судороги. Реанимация приехала в 2:17. У парня была пробита голова, из ран на ней шла кровь, из носа тоже. В машине реанимации они долго проводили какие-то реанимационные действия, со слов полиции он в очень тяжёлом состоянии, увезли его живым, - рассказали очевидцы.
Также, по их словам, у иномарки был «крутой» номер. В ГИБДД Новосибирска также дали комментарий по поводу произошедшего:
- Водитель на автомобиле «Ленд ровер», двигался по улице Вокзальная Магистраль со стороны проспекта Димитрова в сторону улицы Ленина и напротив дома 3 совершила наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть на самокате справа налево по ходу движения автомобиля в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. В результате пострадал неустановленный мужчина, который был госпитализирован в лечебное учреждение в реанимацию, - сообщили в полиции. Также там отметили что девушка за рулем была трезвой.
По словам медиков, пострадавший получил серьезную черепно-мозговую травму.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", на водителя, сбившего 5-летнего мальчика на самокате на пешеходном переходе в Академгородке, возбудили дело. Иномарка задавила насмерть ребёнка, который пересекал проезжую часть по "зебре". За рулем "Ауди" находился 56-летний замдиректора по развитию физматшколы при НГУ Дмитрий Кожемякин, бывший директор КБУ Бердска.