Как разгрузить Бердское шоссе от вечных пробок, рассказал губернатор Травников

Андрей Травников, глава Новосибирской области, обсудил на выездном совещании проект строительства новой платформы, которая будет находится рядом с НГУ.
В ходе реализации проекта «Городская электричка» Новосибирская область расширяет возможность граждан региона по быстрому перемещению из одного района в другой. Данная остановка станет улучшением транспортной инфраструктуры Советского района.
Перевозка пассажиров, в числе которых студенты и преподаватели одного из крупнейших вузов страны будет расти, так как НГУ наращивает мощности — до 2030 года здесь планируется обучать до 15 тысяч студентов.
После проведенного анализа, пассажиропоток в данной месте составит от 1500 до 3000 человек в сутки. К платформе будет вести 600-метровая дорога с тротуарами и велодорожкой. К «Университетской» будут организованы подвозные маршруты.
- 73 единицы — среднечасовая пропускная способность остановочного пункта, который сюда планируется перенести. То есть чаще, чем раз в минуту сюда будет проходить автобус с пассажирами, – доложили Травникову.
Это позволит разгрузить Бердское шоссе. По оценкам регионального минтранса, около 30% пассажиров, который сегодня едут по маршруту Академгородок-Новосибирск на личном или общественном транспорте, готовы пересесть на электропоезд: время в пути по железной дороге – особенно в час пик – будет в полтора-два раза меньше, чем по автотрассе.
Реализация проекта улучшит транспортную доступность Советского района, а также повысит привлекательность пригородного железнодорожного транспорта, пишут на сайте правительства Новосибирской области.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", Травников распорядился разгрузить Бердское шоссе в том числе строительством 6-полосной дороги, чтобы жители Бердска и всего "бердского направления" могли без пробок добираться до областного центра.