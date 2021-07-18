Как разгрузить Бердское шоссе от вечных пробок, рассказал губернатор Травников
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Как разгрузить Бердское шоссе от вечных пробок, рассказал губернатор Травников

1:21:287/18/2021Фото: nso.ru
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По оценкам регионального минтранса, около 30% пассажиров, который сегодня едут в Новосибирск со стороны Бердска на личном или общественном транспорте, готовы пересесть на электрички.

Рядом с НГУ построят платформу, с которой можно будет сесть на электричку

Андрей Травников, глава Новосибирской области, обсудил на выездном совещании проект строительства новой платформы, которая будет находится рядом с НГУ.

В ходе реализации проекта «Городская электричка» Новосибирская область расширяет возможность граждан региона по быстрому перемещению из одного района в другой. Данная остановка станет улучшением транспортной инфраструктуры Советского района.

Перевозка пассажиров, в числе которых студенты и преподаватели одного из крупнейших вузов страны будет расти, так как НГУ наращивает мощности — до 2030 года здесь планируется обучать до 15 тысяч студентов.

После проведенного анализа, пассажиропоток в данной месте составит от 1500 до 3000 человек в сутки. К платформе будет вести 600-метровая дорога с тротуарами и велодорожкой. К «Университетской» будут организованы подвозные маршруты.

- 73 единицы — среднечасовая пропускная способность остановочного пункта, который сюда планируется перенести. То есть чаще, чем раз в минуту сюда будет проходить автобус с пассажирами, – доложили Травникову.

Это позволит разгрузить Бердское шоссе. По оценкам регионального минтранса, около 30% пассажиров, который сегодня едут по маршруту Академгородок-Новосибирск на личном или общественном транспорте, готовы пересесть на электропоезд: время в пути по железной дороге – особенно в час пик – будет в полтора-два раза меньше, чем по автотрассе.

Реализация проекта улучшит транспортную доступность Советского района, а также повысит привлекательность пригородного железнодорожного транспорта, пишут на сайте правительства Новосибирской области.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", Травников распорядился разгрузить Бердское шоссе в том числе строительством 6-полосной дороги, чтобы жители Бердска и всего "бердского направления" могли без пробок добираться до областного центра.

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