Медведь набросился на дрессировщицу во время представления в цирке-шапито. Зрители сняли видео

Медведь напал на дрессировщицу во время номера в Кемеровской области. Животное дважды пыталось укусить человека. Инцидент произошел 17 июля в городе Березовском, куда приехал цирк шапито "Арлекин".
Момент происшествия зрители сняли на видео. На кадрах видно, что во время шоу медведь внезапно набросился на дрессировщицу, после чего вцепился ей в ногу и повалил на землю. Циркачи мгновенно пришли на помощь коллеге и оттащили косолапого. После этого хищник хотел накинуться на другого дрессировщика, однако его остановили. Чуть позже зверь вновь попытался напасть на ту самую дрессировщицу, однако и в этот раз его удалось утихомирить. После этого выступление продолжилось.
Судя по видео, особенных увечий женщине медведь не нанес, только порвал колготки. Представление «Ехали медведи» в Березовском давал цирк-шапито «Арлекин».
Как следует из анонса программы на сайте цирка, «Арлекин», это образец и основа гуманной дрессуры».
В соответствии с требованиями ст. 4 федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными», обращение с животным должно быть сформировано как к существам, способным испытывать эмоции и физические страдания. При обращении с животными не допускаются организация и проведение зрелищных мероприятий, влекущих за собой нанесение травм и увечий, а также их смерть.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", недавно в Новосибирской области во время гастролей бродячего цирка львицы напала на дрессировщика. Он попал в больницу, выступления пришлось свернуть, а хищника - отдать в зоопарк.