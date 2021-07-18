На вертолете прилетает дачник в СНТ "Бердь" возле мусорной свалки Бердска

Дачное общество «Бердь» создано относительно недавно, оно расположилось в нескольких километрах от центра Бердска и в 50 километрах от Новосибирска. Десять лет из восемнадцати после основания дачного сообщества у активистов ушли на решение спорных вопросов с управлением Росимущества, даже пришлось обращаться в Верховный суд.
Стоимость земли разная - ее цена начинается от 450 тысяч рублей до 2,7 миллиона. Много мест, которые принадлежат обществу, пустует, кто-то только начинает строительство.
Добираться до «Берди» сложно, единственная дорога ведет в общество, а с самой ближайшей железнодорожной станции нужно идти 15 минут по узенькой тропке. Участки в «Берди» принадлежат разным людям — предпринимателям, профессорам, медикам. Один из любителей дачных работ прилетает на вертолете и оставляет его на соседнем пустующем участке, пишет НГС.
Дачное общество "Бердь" находится в непосредственной близости от бердской мусорной свалки. Как рассказывал "Курьер. Среда. Бердск" руководитель полигона ТКО Константин Букреев, СНТ возникло позже, и люди знали о соседстве. Тем не менее, по его словам, местные активисты периодически требуют убрать свалку, пишут в различные инстанции, собирают подписи.
По словам Букреева, дачники за полигоном начали строиться в 1990-е годы, а мусор на нынешнее место возят с 1956-го. Поэтому он не исключает, что протестующие преследуют вполне конкретные цели. Кроме того, большой вопрос, как вообще разрешили создавать в том месте СНТ.
- Из-за них у меня сейчас проблемы с санитарно-защитной зоной. Ее пока нет. Она должна быть оформлена до 2025 года. Пойдут ли дачи, находящиеся на расстоянии 150-200 метров от нашего забора, под снос, зависит от законодателя. СанПиНы сейчас меняются, убирают жесткие нормы, например, в отношении контейнерных площадок. Не представляю, как город может быть без свалки. Если ее закрыть, вы представляете какое транспортное плечо — ближайший полигон в Кольцово. Никто туда из Бердска возить не будет. Ведь свалка относится к жизненно важной инфраструктуре ЖКХ, - пояснял Константин Валерьевич, подчеркнув, что 2018 года свалка «даже не пыталась гореть».