На вертолете прилетает дачник в СНТ "Бердь" возле мусорной свалки Бердска
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
18.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

На вертолете прилетает дачник в СНТ "Бердь" возле мусорной свалки Бердска

3:26:467/18/2021Фото: PIXNIO
0

Добираться до «Берди» сложно, единственная дорога ведет в общество, а с ближайшей железнодорожной станции нужно идти 15 минут по узенькой тропке. Еще и полигон ТКО рядом.

Вертолет может доставить туда, где машине сложно проехать

Дачное общество «Бердь» создано относительно недавно, оно расположилось в нескольких километрах от центра Бердска и в 50 километрах от Новосибирска. Десять лет из восемнадцати после основания дачного сообщества у активистов ушли на решение спорных вопросов с управлением Росимущества, даже пришлось обращаться в Верховный суд.

Стоимость земли разная - ее цена начинается от 450 тысяч рублей до 2,7 миллиона. Много мест, которые принадлежат обществу, пустует, кто-то только начинает строительство.

Добираться до «Берди» сложно, единственная дорога ведет в общество, а с самой ближайшей железнодорожной станции нужно идти 15 минут по узенькой тропке. Участки в «Берди» принадлежат разным людям — предпринимателям, профессорам, медикам. Один из любителей дачных работ прилетает на вертолете и оставляет его на соседнем пустующем участке, пишет НГС.

Дачное общество "Бердь" находится в непосредственной близости от бердской мусорной свалки. Как рассказывал "Курьер. Среда. Бердск" руководитель полигона ТКО Константин Букреев, СНТ возникло позже, и люди знали о соседстве. Тем не менее, по его словам, местные активисты периодически требуют убрать свалку, пишут в различные инстанции, собирают подписи.

По словам Букреева, дачники за полигоном начали строиться в 1990-е годы, а мусор на нынешнее место возят с 1956-го. Поэтому он не исключает, что протестующие преследуют вполне конкретные цели. Кроме того, большой вопрос, как вообще разрешили создавать в том месте СНТ.

- Из-за них у меня сейчас проблемы с санитарно-защитной зоной. Ее пока нет. Она должна быть оформлена до 2025 года. Пойдут ли дачи, находящиеся на расстоянии 150-200 метров от нашего забора, под снос, зависит от законодателя. СанПиНы сейчас меняются, убирают жесткие нормы, например, в отношении контейнерных площадок. Не представляю, как город может быть без свалки. Если ее закрыть, вы представляете какое транспортное плечо — ближайший полигон в Кольцово. Никто туда из Бердска возить не будет. Ведь свалка относится к жизненно важной инфраструктуре ЖКХ, - пояснял Константин Валерьевич, подчеркнув, что 2018 года свалка «даже не пыталась гореть».

Массовая драка сотней мигрантов в Москве: причина раскрыта
Моника Беллуччи в прозрачном платье без белья позирует в бассейне
Аргентина не стала молчать и высказалась о «Спутнике V»
Женщина нашла под своей кроватью гнездо со змеей и 17 змеенышами
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Жизнь отшельницы Лыковой кардинально изменилась из-за Дерипаски
Убил и залил в бетон: где нашли пропавшую россиянку
Названы «железные» основания для отказа от вакцинации от COVID
Украинцы раскрыли туристам свое истинное отношение к россиянам
вертолетдачаотсутствие дорог
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Сколько стоит добраться до дачи?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Жириновский грозит тюрьмой отказавшимся от вакцинации против коронавируса
2:57:07 7/18/2021
Жириновский грозит тюрьмой отказавшимся от вакцинации против коронавируса
Число жертв катастрофы с двумя поездами возросло до трех. Продолжаются поиски погибших
2:35:55 7/18/2021
Число жертв катастрофы с двумя поездами возросло до трех. Продолжаются поиски погибших
Почему Тиша-бэ-Ав 18 июля – это день скорби и траура у евреев
2:20:59 7/18/2021
Почему Тиша-бэ-Ав 18 июля – это день скорби и траура у евреев
Бердск9 пациентов погибли от коронавируса за сутки на 18 июля в Новосибирской области: Кто стали новыми жертвами?
2:16:56 7/18/2021
9 пациентов погибли от коронавируса за сутки на 18 июля в Новосибирской области: Кто стали новыми жертвами?
У МакSим отказало одно легкое: Подробности о состоянии певицы
1:57:41 7/18/2021
У МакSим отказало одно легкое: Подробности о состоянии певицы
Леонардо ДиКаприо предложил помочь потушить пожары в Якутии
1:40:50 7/18/2021
Леонардо ДиКаприо предложил помочь потушить пожары в Якутии
Столото: проверить билет тиража 451 "Жилищной лотереи" от 18 июля 2021 года
1:39:00 7/18/2021
Столото: проверить билет тиража 451 "Жилищной лотереи" от 18 июля 2021 года
Столото: проверить билет тиража 1397 "Русского лото" от 18 июля 2021 года
1:35:45 7/18/2021
Столото: проверить билет тиража 1397 "Русского лото" от 18 июля 2021 года
БердскКак разгрузить Бердское шоссе от вечных пробок, рассказал губернатор Травников
1:21:28 7/18/2021
Как разгрузить Бердское шоссе от вечных пробок, рассказал губернатор Травников
18 июля 2021 года – День чудотворца всея России Сергия Радонежского: Что нужно делать в этот день и как молиться святому
1:20:20 7/18/2021
18 июля 2021 года – День чудотворца всея России Сергия Радонежского: Что нужно делать в этот день и как молиться святому