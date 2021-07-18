Число жертв катастрофы с двумя поездами возросло до трех. Продолжаются поиски погибших

В Амурской области спасатели 18 июля нашли тело третьего погибшего на месте столкновения двух поездов. пресс-служба Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.
Ранее сообщалось о двух погибших и трех пострадавших, которые госпитализированы в больницу города Зеи. Поиски еще одного человека продолжаются. Он числится пропавшим.
"Сегодня было обнаружено тело одного из пропавших без вести мужчин. Профессионалы смогли его зафиксировать - извлекать его будут после того, как восстановительный поезд с крановой установкой сможет расчистить место подхода", - говорится в сообщении.
Продолжаются поиски второго пропавшего. Отмечалось, что еще три человека пострадали, они находятся на лечении в больнице города Зея.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", лобовое столкновение двух грузовых составов произошло в субботу на 51-м километре от станции Верхний Улак, на участке необщего пользования, который используется угледобывающей компанией для перевозки грузов. По предварительной версии, причиной происшествия стал сердечный приступ у одного из машинистов.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц".
Данный участок используется угледобывающей компанией без участия РЖД. Дальневосточная железная дорога в помощь ООО "Эльгауголь" направила восстановительный поезд со станции Тында.
По предварительно информации, с рельсов сошли 90 вагонов.