Число жертв катастрофы с двумя поездами возросло до трех. Продолжаются поиски погибших
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Число жертв катастрофы с двумя поездами возросло до трех. Продолжаются поиски погибших

2:35:557/18/2021Фото: МЧС
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По предварительной версии, причиной происшествия стал сердечный приступ у одного из машинистов.

Столкновение грузовых составов привело к жертвам

В Амурской области спасатели 18 июля нашли тело третьего погибшего на месте столкновения двух поездов.  пресс-служба Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

Ранее сообщалось о двух погибших и трех пострадавших, которые госпитализированы в больницу города Зеи. Поиски еще одного человека продолжаются. Он числится пропавшим.

"Сегодня было обнаружено тело одного из пропавших без вести мужчин. Профессионалы смогли его зафиксировать - извлекать его будут после того, как восстановительный поезд с крановой установкой сможет расчистить место подхода", - говорится в сообщении.

Продолжаются поиски второго пропавшего. Отмечалось, что еще три человека пострадали, они находятся на лечении в больнице города Зея.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", лобовое столкновение двух грузовых составов произошло в субботу на 51-м километре от станции Верхний Улак, на участке необщего пользования, который используется угледобывающей компанией для перевозки грузов. По предварительной версии, причиной происшествия стал сердечный приступ у одного из машинистов.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц".

Данный участок используется угледобывающей компанией без участия РЖД. Дальневосточная железная дорога в помощь ООО "Эльгауголь" направила восстановительный поезд со станции Тында.

По предварительно информации, с рельсов сошли 90 вагонов.

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