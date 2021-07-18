Сбивший насмерть Кирилла Калинина на самокате Range Rover продают за 350 тыс. рублей после «несерьезного ДТП»

В Новосибирске возбудили уголовное дело по смертельному ДТП, которое произошло 7 июля.
21-летний Кирилл Калинин умер в больнице 17 июля, после того, как провел восемь дней в коме на искусственной вентиляции легких, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".
18 июля стало известно о возбуждении уголовного дела. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по Новосибирской области в воскресенье.
Молодой человек на самокате был сбит автомобилем Range Rover во время передвижения по пешеходному переходу.
Мать погибшего Юлия Калинина рассказывала, что пока ее сын лежал в коме, уголовное дело не возбуждали, пишет «Тайга.инфо».
- Нам говорили: «Мы не видим его состояние. Если будет тяжелое повреждение, тогда мы возбудим уголовное дело, а пока оно гражданское».
После ДТП, по словам матери погибшего, в ГИБДД не собрали информацию по камерам видеонаблюдения и не пытались найти свидетелей.
- Записи с видеокамер обычно хранятся в течение семи дней. В пятницу <16 июля> мне выдали ходатайство <на доступ к камерам>. Я предоставила им контакты свидетелей, которые сами звонили <силовикам>. И только тогда им назначили встречу, чтобы собрать показания.
Объявление на сайте Drom.ru о продаже белого Range Rover по цене 350 тысяч рублей появилось 14 июля. На фотографиях, выставленных на сайте, видно, что передний бампер имеет повреждения, а указанный VIN-номер совпадает с номером машины, которая наехала на Кирилла.
«Продажа срочная. Авто после дтп. Дтп не серьезное и единственное», — говорится в объявлении (орфография и пунктуация сохранены).
23-летняя владелица автомобиля пояснила, что хочет помочь семье погибшего.