Прокурату требует взять под стражу девушку, сбившую троих детей в Москве
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Прокурату требует взять под стражу девушку, сбившую троих детей в Москве

10:11:387/18/2021Фото: соцсети
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Двое детей умерли. Сейчас девушке предъявлено обвинение по части 3 этой же статьи, по ней грозит до пяти лет лишения свободы.

Валерия Башкирова сбила троих детей, двое скончались
Валерия Башкирова сбила троих детей, двое скончались

Прокуратура Москвы потребовала от полиции ужесточить обвинение девушке, сбившей на автомобиле троих детей в Москве, и заключить ее под стражу. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

-Прокуратура потребовала от органов полиции незамедлительно предъявить женщине обвинение по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и возбудить перед судом ходатайство об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу, - сказала она. По части 5 ст. 264 УК РФ предусмотрено до семи лет лишения свободы. Сейчас девушке предъявлено обвинение по части 3 этой же статьи, по ней грозит до пяти лет лишения свободы.

Нефедова также сообщила, что законных оснований для изменения подследственности уголовного дела и изъятии его из органов полиции в настоящее время не имеется.

Напомним, что 18-летний водитель Валерия Башкирова сбила троих детей в возрасте 9 месяцев, 3 и 5 лет 16 июля, когда "сидела" в телефоне. Они переходили дорогу по  пешеходному переходу вместе с двумя взрослыми.

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