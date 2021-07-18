Новые подробности трагедии: Скончался второй ребенок из трех, сбитых студенткой на Mazda. Ее посадили под домашний арест

Сбитый в числе трех других детей 16 июля на западе Москвы 3-летний ребенок умер в больнице. Об этом стало известно в воскресенье.
"Второй малыш, попавший в ДТП на улице Авиаторов, скончался в больнице. Уточнение: малыш в момент ДТП был на беговеле, ему было три года", - цитирует ТАСС столичный главк ГИБДД.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в ночь на субботу умер 5-летний мальчик, госпитализированный после ДТП на ул. Авиаторов.
18-летний водитель автомобиля "Мазда" Валерия Башкирова сбила троих детей в возрасте 9 месяцев, 3 и 5 лет 16 июля. Они переходили дорогу по пешеходному переходу вместе с двумя взрослыми. Полиция возбудила уголовное дело по ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". 17 июля суд заключил женщину-водителя под домашний арест до 15 сентября. Состояние опьянения у нее не подтвердилось экспертизой.
Водитель была трезвой, но пояснила, что отвлеклась на телефон, когда подъехала к "зебре". Одна машина остановилась у пешеходного перехода, а вторая ее объехала и сбила пешеходов.
Как оказалось, у девушки совсем небольшой стаж вождения, всего год, но, видимо, она была так уверена в себе, что ехала, глядя в свой телефон. Очевидцы рассказали, что даже после аварии, когда умирающих детей переносили на траву, она продолжала с кем-то говорить по телефону, правда, при этом плакала, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".
В результате ДТП дети получили серьезные травмы: мальчик 5 лет - перелом основания черепа, мальчик 4 года - перелом голени и закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, 9-месячная девочка - сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.
Все дети были госпитализированы. 5-летнего мальчика доставили в больницу санитарным вертолетом, но в ночь на субботу он умер в реанимации. Позже скончался 3-летний ребенок. О состоянии пострадавшей 9-месячной девочки пока не сообщается.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 8 июля в новосибирском Академгородке водитель на "Ауди" насмерть сбил 5-летнего мальчика, который переезжал дорогу по "зебре" на самокате. За рулем оказался замдиректора физматшколы при НГУ и бывший директор бердского КБУ Дмитрий Кожемякин. Его не стали арестовывать, лишь ограничили в некоторых действиях - запретили садиться за руль любого автомобиля.