Что такое предсмертные переживания - открытие ученых

О предсмертных переживаниях известно во всех частях света, в разное время и в разных культурах. Эта универсальность предполагает, что они могут иметь биологическое происхождение и цель, но что именно это могло быть, в значительной степени не исследовано.
Новое исследование, проведенное совместно Копенгагенским университетом (Дания) и Льежским университетом (Бельгия) и опубликованное в Brain Communications, показывает, как околосмертные переживания у людей могли возникнуть в результате эволюционных механизмов, пишет medicalxpress.com.
«Придерживаясь предварительно зарегистрированного протокола, мы исследовали гипотезу о том, что танатоз является эволюционным источником околосмертных переживаний», - говорит Даниэль Кондзиелла, невролог из Rigshospitalet, университетской больницы Копенгагена.
При нападении хищника в качестве последнего защитного механизма животные могут симулировать смерть, чтобы повысить свои шансы на выживание, например, опоссум. Это явление называется танатозом, также известным как имитация смерти или тоническая неподвижность. «Как стратегия выживания, - добавляет Кондзиелла, - танатоз, вероятно, так же стара, как реакция« бей или беги».
Шарлотта Марсьяль, нейропсихолог из группы изучения комы в ULiège, объясняет: «Сначала мы показываем, что танатоз - это хорошо сохранившаяся стратегия выживания, проявляющаяся во всех основных узлах кладограммы, от насекомых до рыб, рептилий, птиц и млекопитающих, включая людей. Затем мы показывают, что люди, подвергшиеся нападению крупных животных, таких как львы или медведи гризли , человеческие хищники, такие как сексуальные преступники, и «современные» хищники, такие как автомобили в дорожно-транспортных происшествиях, могут испытывать как танатоз, так и околосмертный опыт. Кроме того, мы показываем, что феноменология а эффекты танатоза и предсмертного переживания накладываются друг на друга ".
Стивен Лаурис, невролог и руководитель исследовательского подразделения GIGA Consciousness и Centre du Cerveau (ULiège, CHU Liège), взволнован: «В этой статье мы приводим ряд доказательств, предполагающих, что танатоз является эволюционной основой околосмертных переживаний и что их общая биологическая цель - это выгода для выживания ".
Авторы предполагают, что овладение языком позволило людям преобразовать эти события из относительно стереотипных имитаций смерти при нападениях хищников в богатые представления, которые формируют околосмертные переживания и распространяются на ситуации, не связанные с хищниками.
«Следует отметить, что предлагаемые церебральные механизмы, стоящие за симуляцией смерти, мало чем отличаются от тех, которые, как предполагалось, вызывают околосмертные переживания, включая вторжение сна с быстрым движением глаз в состояние бодрствования», - объясняет Кондзиелла. «Это еще больше укрепляет идею о том, что эволюционные механизмы являются важной частью информации, необходимой для разработки полной биологической основы для предсмертных переживаний».
Никакая предыдущая работа не пыталась предоставить такую филогенетическую основу. Лаурис заключает, что «это также может быть первым случаем, когда мы можем назначить биологическую цель околосмертным переживаниям, что будет способствовать выживанию».
Кондзиэлла добавляет, что «в конце концов, околосмертные переживания - это по определению события, которые всегда переживаются без исключения».