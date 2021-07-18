Почему больше количество антител после болезни может быть неэффективно, ответил вирусолог
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18.07
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Почему больше количество антител после болезни может быть неэффективно, ответил вирусолог

9:23:517/18/2021Фото: pixabay
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После вакцинации антитела образуются достаточно специфичные, которые направлены против уязвимых участков вируса.

после болезни может быть очень много антител, но их эффективность будет незначительна
После болезни может быть очень много антител, но их эффективность будет незначительна
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Антитела после болезни и прививки могут быть разные, поэтому не ясно, как они появились и чем помогают организму.

-Основная разница в вырабатывающихся антителах против коронавируса после вакцинации и после перенесенного заболевания заключается в том, что чаще всего после болезни вырабатываются антитела ко всем структурам вируса - как к тем, которые важны для его жизни и которые могут его нейтрализовать, так и к тем, которые не влияют на жизнеспособность вируса, и даже наличие этих антител не говорит о том, что вирус будет инактивирован, - рассказал "Российской газете" руководитель филиала ГНЦ ВБ Вектор Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.

-То есть основная идея вакцинации - показать иммунной системе не все, что есть на поверхности вируса, а только те места, куда иммунная система должна ударить. Поэтому антитела образуются достаточно специфичные, которые направлены против уязвимых участков вируса, - продолжает Семенов.

Поэтому после болезни может быть очень много антител, но их эффективность будет незначительна, подчеркивает он.

-После вакцины антитела, которые образуются, направлены именно на защиту. Поэтому мы и видим, что среди переболевших очень много людей, которые заболевают повторно. После вакцинации иммунная защита пробивается только в какой-то доле процента случаев, и то такие пациенты болеют легче, потому что даже если вирус пробивает защиту после прививки, его все равно эти антитела сдерживают, связывают, и дают возможность подготовиться организму эффективно сопротивляться вирусу. Поэтому даже если после вакцинации люди заболевают, они заболевают гораздо легче, - отмечает Семенов.

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вакцинациякоронавирусантитела
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