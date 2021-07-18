С Петром Мамоновым простились в Донском монастыре Москвы. Смотрите видео

Прощание с актером и музыкантом Петром Мамоновым прошло 17 июля в Донском монастыре Москвы. Приезжали его близкие, коллеги и поклонники творчества.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", о его смерти стало известно 15 июля. Причиной кончины стали осложнения, вызванные коронавирусом. Мамонову было 70 лет. Последние дни жизни он проходил лечение в больнице в Коммунарке.
Проститься с актером и музыкантом пришли десятки его друзей, коллег и поклонников, среди которых и режиссер Павел Лунгин.
После прощания траурная процессия двинулась в сторону подмосковного города Верея, где Мамонов жил последние 25 лет. Там, на местном кладбище, его и похоронили, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".
Музыкант Сергей Галанин в интервью "Москве 24", назвал Мамонова самым правильным человеком в рок-н-ролле. Лидер группы "ДДТ" Юрий Шевчук охарактеризовал Мамонова как духовного человека и замечательного художника.
Режиссер Павел Лунгин, не раз снимавший Мамонова в своих фильмах, сказал, что Петр был особенным, таких людей режиссер не встречал и не встретит больше никогда.
Актер Вилле Хаапасало, назвав Петра Мамонова великим человеком и актером, отметил также, что Мамонов всегда с большим уважением относился ко всем, кто работал вместе с ним.
Петр Мамонов родился в Москве 14 апреля 1951 года в семье специалиста по доменным печам и переводчицы скандинавской литературы. В середине 1960-х годов, будучи школьником, он основал свою первую группу "Экспресс", пробовал ставить спектакли и сочинял стихи.
После школы он поступил в Московский полиграфический институт, но бросил учебу. Об этом периоде жизни он вспоминать не любил. Мамонов пробовал себя в разных профессиях, в числе которых наборщик в типографии, корректор и заведующий отделом писем в журнале "Пионер".
Мамонов организовал известную рок-группу "Звуки Му" в 1980-х годах. Коллектив гастролировал по Европе и США, музыкантам даже удалось издать альбом в Лондоне.
В 1990-х годах Мамонов пробует себя в качестве актера. На его счету более 10 ролей, в числе которых "Игла", "Остров", "Царь" и другие фильмы. За работу над картиной "Остров" актер удостоился наград "Золотой орел" и "Ника".
В 2021 году Владимир Путин наградил Петра Мамонова Орденом Дружбы за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".