Более 25 000 заразились и 764 умерли от коронавируса за сутки на 18 июля в России

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 25 018 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 826 (11,3%) без клинических проявлений.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
1. Республика Чувашия 0,22%
2. Орловская область, Республика Саха (Якутия), Кировская область 0,23%
3. Карачаево-Черкесская Республика, Республика Татарстан 0,25%
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 958 133 случаев (+0,42%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 18 886 человек:
Москва — 7283
Московская область — 2197
Санкт-Петербург — 459
Свердловская область — 448
Нижегородская область — 390
Брянская область — 382
Воронежская область — 350
Ростовская область — 333
Пермский край — 302
Приморский край — 280
Владимирская область — 232
Забайкальский край — 230
Саратовская область — 226
Омская область — 202
Красноярский край — 199
Кемеровская область — 185
Республика Бурятия — 185
Республика Карелия — 179
Челябинская область — 173
Самарская область — 170
Республика Дагестан — 168
Тюменская область — 165
Республика Крым — 161
Калининградская область — 160
Архангельская область — 156
Курская область — 148
Вологодская область — 139
Хабаровский край — 139
Оренбургская область — 130
Ульяновская область — 123
Иркутская область — 119
Республика Башкортостан — 118
Волгоградская область — 105
Тамбовская область — 103
Ямало-Ненецкий автономный округ — 103
Рязанская область — 102
Республика Хакасия — 100
Кировская область — 98
Смоленская область — 93
Ярославская область — 89
Ханты-Мансийский автономный округ — 89
Калужская область — 83
Севастополь — 81
Орловская область — 79
Тверская область — 79
Республика Коми — 78
Ивановская область — 77
Ленинградская область — 76
Новгородская область — 75
Ставропольский край — 73
Сахалинская область — 69
Липецкая область — 64
Тульская область — 63
Республика Саха (Якутия) — 59
Курганская область — 55
Мурманская область — 52
Новосибирская область — 51
Краснодарский край — 50
Республика Чувашия — 50
Алтайский край — 48
Республика Тыва — 44
Амурская область — 44
Республика Мордовия — 42
Удмуртская Республика — 42
Республика Татарстан — 40
Астраханская область — 38
Республика Калмыкия — 34
Республика Марий Эл — 30
Республика Адыгея — 29
Республика Ингушетия — 29
Пензенская область — 29
Кабардино-Балкарская Республика — 28
Костромская область — 27
Чеченская Республика — 25
Псковская область — 21
Томская область — 21
Белгородская область — 19
Республика Алтай — 18
Карачаево-Черкесская Республика — 15
Республика Северная Осетия - Алания — 12
Камчатский край — 12
Магаданская область — 8
Еврейская автономная область — 3
Ненецкий автономный округ — 1
За весь период выписано по выздоровлении по России – 5 341 231.
За последние сутки подтверждено 764 смертей:
Москва — 106
Санкт-Петербург — 101
Иркутская область — 40
Нижегородская область — 29
Тюменская область — 29
Краснодарский край — 26
Московская область — 24
Пермский край — 16
Красноярский край — 16
Пензенская область — 15
Алтайский край — 15
Липецкая область — 13
Челябинская область — 12
Республика Бурятия — 12
Астраханская область — 11
Ленинградская область — 10
Волгоградская область — 10
Самарская область — 10
Свердловская область — 10
Республика Дагестан — 9
Ульяновская область — 9
Новосибирская область — 9
Мурманская область — 8
Республика Крым — 8
Саратовская область — 8
Ханты-Мансийский автономный округ — 8
Брянская область — 7
Тульская область — 7
Вологодская область — 7
Ставропольский край — 7
Омская область — 7
Забайкальский край — 7
Владимирская область — 6
Курская область — 6
Республика Коми — 6
Удмуртская Республика — 6
Республика Чувашия — 6
Хабаровский край — 6
Сахалинская область — 6
Белгородская область — 5
Смоленская область — 5
Карачаево-Черкесская Республика — 5
Республика Башкортостан — 5
Республика Марий Эл — 5
Кемеровская область — 5
Республика Саха (Якутия) — 5
Орловская область — 4
Рязанская область — 4
Ярославская область — 4
Республика Карелия — 4
Калининградская область — 4
Новгородская область — 4
Псковская область — 4
Ростовская область — 4
Кабардино-Балкарская Республика — 4
Чеченская Республика — 4
Республика Мордовия — 4
Томская область — 4
Ивановская область — 3
Костромская область — 3
Тамбовская область — 3
Севастополь — 3
Оренбургская область — 3
Приморский край — 3
Республика Адыгея — 2
Республика Калмыкия — 2
Республика Ингушетия — 2
Кировская область — 2
Ямало-Ненецкий автономный округ — 2
Калужская область — 1
Архангельская область — 1
Республика Хакасия — 1
Магаданская область — 1
Еврейская автономная область — 1
За весь период по России умерло 148 419 человека.
По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 159,1 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 581 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 млн 188 тыс. 308 человек.