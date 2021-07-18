Более 25 000 заразились и 764 умерли от коронавируса за сутки на 18 июля в России
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Более 25 000 заразились и 764 умерли от коронавируса за сутки на 18 июля в России

9:15:237/18/2021Фото: pixabay
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Где больше всего умирают: Москва — 106, Санкт-Петербург — 101, Иркутская область — 40.

За весь период по России умерло 148 419 человека
За весь период по России умерло 148 419 человека
Сюжет: Третья волна коронавируса
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За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 25 018 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 826 (11,3%) без клинических проявлений.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Республика Чувашия 0,22%

2. Орловская область, Республика Саха (Якутия), Кировская область 0,23%

3. Карачаево-Черкесская Республика, Республика Татарстан 0,25%

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 958 133 случаев (+0,42%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 18 886 человек: 

Москва — 7283

Московская область — 2197

Санкт-Петербург — 459

Свердловская область — 448

Нижегородская область — 390

Брянская область — 382

Воронежская область — 350

Ростовская область — 333

Пермский край — 302

Приморский край — 280

Владимирская область — 232

Забайкальский край — 230

Саратовская область — 226

Омская область — 202

Красноярский край — 199

Кемеровская область — 185

Республика Бурятия — 185

Республика Карелия — 179

Челябинская область — 173

Самарская область — 170

Республика Дагестан — 168

Тюменская область — 165

Республика Крым — 161

Калининградская область — 160

Архангельская область — 156

Курская область — 148

Вологодская область — 139

Хабаровский край — 139

Оренбургская область — 130

Ульяновская область — 123

Иркутская область — 119

Республика Башкортостан — 118

Волгоградская область — 105

Тамбовская область — 103

Ямало-Ненецкий автономный округ — 103

Рязанская область — 102

Республика Хакасия — 100

Кировская область — 98

Смоленская область — 93

Ярославская область — 89

Ханты-Мансийский автономный округ — 89

Калужская область — 83

Севастополь — 81

Орловская область — 79

Тверская область — 79

Республика Коми — 78

Ивановская область — 77

Ленинградская область — 76

Новгородская область — 75

Ставропольский край — 73

Сахалинская область — 69

Липецкая область — 64

Тульская область — 63

Республика Саха (Якутия) — 59

Курганская область — 55

Мурманская область — 52

Новосибирская область — 51

Краснодарский край — 50

Республика Чувашия — 50

Алтайский край — 48

Республика Тыва — 44

Амурская область — 44

Республика Мордовия — 42

Удмуртская Республика — 42

Республика Татарстан — 40

Астраханская область — 38

Республика Калмыкия — 34

Республика Марий Эл — 30

Республика Адыгея — 29

Республика Ингушетия — 29

Пензенская область — 29

Кабардино-Балкарская Республика — 28

Костромская область — 27

Чеченская Республика — 25

Псковская область — 21

Томская область — 21

Белгородская область — 19

Республика Алтай — 18

Карачаево-Черкесская Республика — 15

Республика Северная Осетия - Алания — 12

Камчатский край — 12

Магаданская область — 8

Еврейская автономная область — 3

Ненецкий автономный округ — 1

За весь период выписано по выздоровлении по России  – 5 341 231. 

За последние сутки подтверждено 764 смертей:

Москва — 106

Санкт-Петербург — 101

Иркутская область — 40

Нижегородская область — 29

Тюменская область — 29

Краснодарский край — 26

Московская область — 24

Пермский край — 16

Красноярский край — 16

Пензенская область — 15

Алтайский край — 15

Липецкая область — 13

Челябинская область — 12

Республика Бурятия — 12

Астраханская область — 11

Ленинградская область — 10

Волгоградская область — 10

Самарская область — 10

Свердловская область — 10

Республика Дагестан — 9

Ульяновская область — 9

Новосибирская область — 9

Мурманская область — 8

Республика Крым — 8

Саратовская область — 8

Ханты-Мансийский автономный округ — 8

Брянская область — 7

Тульская область — 7

Вологодская область — 7

Ставропольский край — 7

Омская область — 7

Забайкальский край — 7

Владимирская область — 6

Курская область — 6

Республика Коми — 6

Удмуртская Республика — 6

Республика Чувашия — 6

Хабаровский край — 6

Сахалинская область — 6

Белгородская область — 5

Смоленская область — 5

Карачаево-Черкесская Республика — 5

Республика Башкортостан — 5

Республика Марий Эл — 5

Кемеровская область — 5

Республика Саха (Якутия) — 5

Орловская область — 4

Рязанская область — 4

Ярославская область — 4

Республика Карелия — 4

Калининградская область — 4

Новгородская область — 4

Псковская область — 4

Ростовская область — 4

Кабардино-Балкарская Республика — 4

Чеченская Республика — 4

Республика Мордовия — 4

Томская область — 4

Ивановская область — 3

Костромская область — 3

Тамбовская область — 3

Севастополь — 3

Оренбургская область — 3

Приморский край — 3

Республика Адыгея — 2

Республика Калмыкия — 2

Республика Ингушетия — 2

Кировская область — 2

Ямало-Ненецкий автономный округ — 2

Калужская область — 1

Архангельская область — 1

Республика Хакасия — 1

Магаданская область — 1

Еврейская автономная область — 1

За весь период по России умерло 148 419 человека.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 159,1 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 581 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 млн 188 тыс. 308 человек.

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