Мишустин выделил деньги на выплаты по 10 000 рублей школьникам России

Уже с 16 августа все семьи России, которые воспитывают детей школьного возраста, начнут получать по 10 тысяч рублей на ребенка. Распоряжение о выделении на эти цели более 204 млрд рублей подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.
- Родители начнут получать выплаты уже с середины августа. Так, чтобы они спокойно могли купить своим детям всё необходимое для школы, – сказал Михаил Мишустин на заседании Правительства 15 июля, когда рассматривался вопрос о выделении финансирования из резервного фонда.
Отметим, что выплаты могут получать как родители, так и законные представители детей, например, опекуны, от 6 до 18 лет, если ребёнку исполнилось 6 лет до 1 сентября 2021 года (включительно). Кроме того, обратиться за выплатой могут молодые люди с инвалидностью от 18 до 23 лет, если они обучаются в школах или интернатах по основным общеобразовательным программам. Выплату могут оформить либо они сами, либо их родители или другие законные представители. Эти деньги не будут учитываться в составе дохода семьи при назначении других мер социальной поддержки.
Заявления будут принимать до 1 ноября. Подать их можно через портал Госуслуг.