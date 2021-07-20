Как получить 10 000 рублей на школьника в августе 2021, разъяснила Госдума

В Госдуме 20 июля разъяснили, как получить единовременную выплату на школьников для подготовки к новому учебному году.
Единовременную выплату смогут получить:
— родители, усыновители и опекуны, попечители детей от 6 до 18 лет, если ребенку исполнилось 6 лет до 1 сентября 2021 года (включительно);
— люди с инвалидностью от 18 до 23 лет, если они обучаются в школах или интернатах по основным общеобразовательным программам. Выплату смогут оформить либо они сами, либо их родители или другие законные представители.
При этом выплаты не будут учитываться в составе дохода семьи при назначении других мер социальной поддержки.
Как подать заявление
Подать заявление можно дистанционно на портале госуслуг или лично в территориальном отделении ПФР, которое рассмотрит его в течение пяти рабочих дней.
«Перечисление единовременной выплаты осуществляется территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты принятия решения об осуществлении единовременной выплаты», — говорится в постановлении Правительства.
Первые выплаты семьи получат уже 16 августа.
«Пользователи портала госуслуг уже начали получать по электронной почте приглашения для предварительной подачи заявления. Уведомления содержат ссылку на заполненное заявление. Пользователю остается только проверить корректность данных и подтвердить автоматическую отправку заявления в ПФР. Если пользователь не получил такое уведомление, начиная с 15 июля ему потребуется самостоятельно заполнить заявление в своем личном кабинете на портале госуслуг», — отмечает Правительство.
Какие нужны документы:
— паспорт;
— свидетельство о рождении ребенка;
— данные СНИЛС родителя и ребенка;
— реквизиты банковского счета.
Важно! Если в семье несколько детей школьного возраста, достаточно будет одного заявления на всех.
Основаниями для полного или частичного отказа в удовлетворении заявления являются в том числе лишение родительских прав, представление недостоверных сведений и получение выплаты другим родителем или опекуном.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", прием заявлений на выплату Пенсионным фондом России (ПФР) уже начался 15 июля и продлится до 1 ноября.