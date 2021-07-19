Отец сбившей троих детей 18-летней студентки на Mazda причиной ДТП назвал неопытность и "солнце в глаза"

Девушка, которая сбила трех детей на улице Авиаторов не пьет вообще, а телефон у нее всегда в сумке, когда она находится за рулем, об этом рассказал ее отец, который пытается понять, что могло помешать его дочери увидеть семью из пяти человек с коляской.
- Она вообще не выпивает. Телефон в сумке. Я когда звоню, она никогда не берет трубку. Это был мой приказ. Это исключено. Неопытность. И не заметила из-за грузовика, плюс солнце в глаза светило. Я не выгораживаю, это я проанализировал, – сказал он в эфире телеканала Москва 24.
По словам родителя, его дочь сейчас тяжело переживает трагедию, ей вызывали психолога, она принимает препараты. Попыток избежать наказания семья предпринимать не собирается.
Между тем, очевидцы сообщают, что в момент ДТП Валерия Башкирова "сидела" в телефоне. Она не остановилась на "зебре", несмотря на то, что другие машины стояли, пропуская пешеходов.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 16 июля на западе Москвы произошло ДТП — девушка на Mazda сбила переходившую дорогу семью, основной удар пришелся по трем детям. Мальчики в возрасте пяти и трех лет скончались в больнице. В живых осталась 9-месячная девочка, получившая черепно-мозговую травму. Водитель получила права в декабре 2020 года.
Уголовное дело по факту гибели малолетних возбуждено в отношении девушки-водителя, она находится под домашним арестом.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", депутат Госдумы Александр Хинштейн намерен обжаловать столь мягкую меру пресечения.