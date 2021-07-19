Электричка сбила насмерть сразу трех человек: Они не успели забраться на высокую платформу
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
19.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Электричка сбила насмерть сразу трех человек: Они не успели забраться на высокую платформу

10:48:217/19/2021Фото: Flickr
0

На месте трагедии работают правоохранительные органы, возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности.

В Подмосковье три человека попали под электричку

В транспортной полиции Московской области сообщили о гибели трех человек, которые попали под колеса электрички на станции Ивантеевка.

- Сегодня около 07:00 в районе станции Ивантеевка Ярославского направления МЖД электропоездом были смертельно травмированы трое мужчин, - говорится в сообщении.

В семь часов утра три мужчины попытались взобраться на платформу подмосковной станции, они не сразу заметили приближение электропоезда «Фрязино-Москва», а когда увидели, деваться было некуда.

Пострадавшие скончались на месте от полученных травм, о чем сообщили в следственном управлении на транспорте. На месте трагедии работают правоохранительные органы, возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в июне электричка сбила двух девочек на станции Береговой под Бердском. Одна скончалась на месте, вторая - в больнице. Школьницы шли с пляжа на Обском море через рельсы.

Правда о расправах над советскими срочниками в Чехословакии
На Новом Арбате произошла серьезная потасовка
Духовный лидер Ирана сделал важное заявление мусульманам
Стало известно, кто напал на украинских пограничников
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Что будет с организмом, если вставать рано утром каждый день
Кому категорически запрещено есть арбузы
Что точно случится, если каждый день вставать в 4:30
Как быстро убрать живот: результат обрадует каждого
смерть от электричкипопытка взобраться на платформусмерть трех человек
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Хотели бесплатно проехать?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Путин назвал бедность и низкое качество медицины в списке нерешенных проблем
10:38:43 7/19/2021
Путин назвал бедность и низкое качество медицины в списке нерешенных проблем
Отец сбившей троих детей 18-летней студентки на Mazda причиной ДТП назвал неопытность и "солнце в глаза"
10:23:30 7/19/2021
Отец сбившей троих детей 18-летней студентки на Mazda причиной ДТП назвал неопытность и "солнце в глаза"
Кто такой прокурор?
10:20:47 7/19/2021
Кто такой прокурор?
БердскПьяный водитель без прав на Mazda сбил 15-летнего велосипедиста у храма в Бердске
10:02:02 7/19/2021
Пьяный водитель без прав на Mazda сбил 15-летнего велосипедиста у храма в Бердске
Очередь в крематорий растянулась на 10 дней из-за коронавируса в Новосибирске: В день привозят по 60 гробов
9:44:42 7/19/2021
Очередь в крематорий растянулась на 10 дней из-за коронавируса в Новосибирске: В день привозят по 60 гробов
Деньги за перелет семей с детьми на отдых вернут россиянам: Мишустин утвердил правила
9:25:06 7/19/2021
Деньги за перелет семей с детьми на отдых вернут россиянам: Мишустин утвердил правила
Как готовить морковь к зимнему хранению?
9:20:26 7/19/2021
Как готовить морковь к зимнему хранению?
Сохранность "божьего образа" после вакцинации поставил под сомнение священник: РПЦ осудила высказывания монаха
8:59:47 7/19/2021
Сохранность "божьего образа" после вакцинации поставил под сомнение священник: РПЦ осудила высказывания монаха
БердскГлавврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская: Привиты от коронавируса свыше 13 тыс. горожан, дефицита вакцины нет
8:42:26 7/19/2021
Главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская: Привиты от коронавируса свыше 13 тыс. горожан, дефицита вакцины нет
По 10 000 рублей выплатить пенсионерам за прививку от коронавируса призвали в Госдуме
8:24:51 7/19/2021
По 10 000 рублей выплатить пенсионерам за прививку от коронавируса призвали в Госдуме