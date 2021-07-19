Электричка сбила насмерть сразу трех человек: Они не успели забраться на высокую платформу

В транспортной полиции Московской области сообщили о гибели трех человек, которые попали под колеса электрички на станции Ивантеевка.
- Сегодня около 07:00 в районе станции Ивантеевка Ярославского направления МЖД электропоездом были смертельно травмированы трое мужчин, - говорится в сообщении.
В семь часов утра три мужчины попытались взобраться на платформу подмосковной станции, они не сразу заметили приближение электропоезда «Фрязино-Москва», а когда увидели, деваться было некуда.
Пострадавшие скончались на месте от полученных травм, о чем сообщили в следственном управлении на транспорте. На месте трагедии работают правоохранительные органы, возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в июне электричка сбила двух девочек на станции Береговой под Бердском. Одна скончалась на месте, вторая - в больнице. Школьницы шли с пляжа на Обском море через рельсы.