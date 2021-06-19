"Шли с пляжа": Новые подробности трагической гибели двух 14-летних девочек на рельсах под Бердском рассказали в СК
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"Шли с пляжа": Новые подробности трагической гибели двух 14-летних девочек на рельсах под Бердском рассказали в СК

11:21:236/19/2021
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Одна девочка скончалась на месте, вторая - в больнице. У обеих были множественные травмы, открытые переломы - как оказалось, несовместимые с жизнью.

На месте страшной трагедии под Бердском

Электричка насмерть сбила двух 14-летних девочек. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", трагедия произошла вечером 18 июня между станциями Обское море и Береговая под Бердском. Береговая расположена напротив бердского поселка Нового.

Кадры с места чудовищного происшествия появились в соцсети.

В региональном управлении СКР на транспорте подтвердили факт гибели подростков, сообщили, что возбуждено уголовное дело. Личности погибших установлены. Но в СК отказались ответить, где жили девочки - в Бердске или другом населенном пункте.

- Факт действительно был. Травмировало двух подростков 2007 года рождения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена, повлекшее по неосторожности смерть человека», - рассказала "Курьер. Среда. Бердск" утром 19 июня старший помощник руководителя сибирского управления СКР на транспорте Наталия Чернакова.

По ее словам, одна девочка скончалась на месте, вторая - в больнице.

Сейчас проводятся следственные действия, устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

-О чем говорил машинист при опросе и о других деталях произошедшего пока преждевременно говорить. Идет расследование по уголовному делу, - уточнила Чернакова.

Но следователь уже выяснил, что девочки не шли вдоль железной дороги, как сообщалось ранее.

- Они переходили железнодорожные пути в неположенном месте. Они шли с пляжа, - констатировала официальный представитель управления СКР на транспорте по Западно-Сибирскому региону.

Между тем машинист электрички рассказал, что девочки шли вдоль железнодорожного полотна.

"Поезд остановиться не успел и сбил их. Машинист сигналил несовершеннолетним, пытался тормозить, но из-за большого тормозного пути, не вышло", — рассказали очевидцы трагедии.

На кадрах с места происшествия видно, что одна девочка погибла на месте, а вторая была еще жива. По словам очевидцев, подростки получили многочисленные переломы, в том числе открытые.

Машинист электрички уверен, что девочки шли без наушников, и непонятно, почему не отреагировали на сигналы поезда.

"Они даже не обернулись на гудок электропоезда. Шли против ветра и просто могли не услышать. Видимо, были уверены, что держат достаточное расстояние, чтобы их не задела электричка", — полагает машинист.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", медики "скорой" полкилометра бежали по камням

- Электричка стояла 40 минут, не доехав до платформы Береговая. По расписанию она должна была приехать в 19:43 , а приехала в 20:21. Все дело в том , что какой-то нехороший человек спрятался в кустах и дождавшись электрички бросился под поезд. И на мой взгляд, именно бросился, потому что в том месте нет тропинки по которой люди ходят. Такое испортило день многим людям. Но речь вовсе не о нем и не о электричке. Речь о медиках, которые приехали на экстренный случай. Они вышли не совсем там где надо было и шли полкилометра по камням. И не просто шли, а бежали почти. Три женщины. Среди них , самая первая - молодая, высокая, красивая девушка медик. Когда видишь такое, то думаешь, что не все еще в этом мире потеряно. Хотелось бы сказать им огромное спасибо, - рассказал "Курьер. Среда. Бердск" очевидец.

Местные жители говорят, что в том месте нередко происходят трагедии на железной дороге - люди идут на пляж и обратно, не обращая внимания на движение поездов.

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