Пьяный водитель без прав на Mazda сбил 15-летнего велосипедиста у храма в Бердске

В Бердске пьяный водитель без прав на Mazda сбил 15-летнего велосипедиста. Подросток получил травмы, сообщили в управлении ГИБДД по Новосибирской области в понедельник.
Дорожный инцидент произошел вечером 18 июля в Микрорайоне, у дома №111 на ул. Боровой. ДТП случилось недалеко от Богоявленского храма
По информации госавтоинспекторов, 35-летний мужчина на Mazda Capella сбил подростка, который пересекал дорогу, не слезая с велосипеда.
Водитель отказался проходить медосвидетельствование на состояние опьянения, что приравнивается к пьяному вохдению. Также выяснилось, что он уже был лишен прав.
Подростка, получившего травмы, направили в больницу. Пока подробности ДТП не сообщаются.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в выходные тоже в Микрорайоне дама прокатила своего мужа на капоте "Кадиллака".