Пьяный водитель без прав на Mazda сбил 15-летнего велосипедиста у храма в Бердске
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Пьяный водитель без прав на Mazda сбил 15-летнего велосипедиста у храма в Бердске

10:02:027/19/2021
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35-летний мужчина за рулем иномарки сбил подростка, который пересекал дорогу, не слезая с велосипеда, в Микрорайоне.

Пострадавшего ребенка госпитализировали на скорой

В Бердске пьяный водитель без прав на Mazda сбил 15-летнего велосипедиста. Подросток получил травмы, сообщили в управлении ГИБДД по Новосибирской области в понедельник.

Дорожный инцидент произошел вечером 18 июля в Микрорайоне, у дома №111 на ул. Боровой. ДТП случилось недалеко от Богоявленского храма

По информации госавтоинспекторов, 35-летний мужчина на Mazda Capella сбил подростка, который пересекал дорогу, не слезая с велосипеда.

Водитель отказался проходить медосвидетельствование на состояние опьянения, что приравнивается к пьяному вохдению. Также выяснилось, что он уже был лишен прав.

Подростка, получившего травмы, направили в больницу. Пока подробности ДТП не сообщаются.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в выходные тоже в Микрорайоне дама прокатила своего мужа на капоте "Кадиллака".

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