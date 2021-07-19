Отказ авиакомпаниям на полеты на курорты Египта выдала Росавиация
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Отказ авиакомпаниям на полеты на курорты Египта выдала Росавиация

11:08:557/19/2021
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Все заявки перевозчиков на рейсы из российских аэропортов в Шарм-эш-Шейх и Хургаду не получили одобрения. Всего подали заявки на полеты в Египет по 231 направлению.

египет пирамида
Москва и Каир договорились о запуске чартеров на курорты Египта

Росавиация 19 июля обнародовала приказ о допусках российских авиакомпаний на международные рейсы по некоторым направлениям. Ни одного нового допуска на полеты в Египет ни одна авиакомпания не получила. В разделе об отказах названо 231 направление из городов России на курорты Египта.

Причина отказа в приказе не указана.

На полеты из Москвы в Шарм-эш-Шейх получили отказы 6 авиакомпаний, которые просили 32 рейса в неделю. Из Санкт-Петербурга в Хургаду отказали летать четырем авиакомпаниям - на 17 рейсов в неделю. Вдобавок «Уральским авиалиниям» ведомство не разрешило увеличить количество полетов по этому направлению с трех до шести в неделю.

Допуск не получили 6 авиакомпаний, которые собирались выполнять 31 рейс из Москвы в Хургаду. Из Ростова-на-Дону в Хургаду отказали выпускать 7 авиакомпаний - 19 рейсов в неделю.

Всего в списке числится 97 направлений на популярные среди россиян египетские курорты.

кроме того, отказано в допуске по 56 направлениям в Таджикистан и полетам в Узбекистан из 12 российских аэропортов.

Сейчас на египетском направлении разрешены полеты из Москвы и некоторых региональных аэропортов в Каир.

-Отказ в допуске авиакомпаний к выполнению регулярных рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх связан с отсутствием рекомендаций оперативного штаба по частотности и количеству полетов на курорты Египта, — сообщает РБК со ссылкой на свой источник в Минтрансе.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", авиасообщение между Россией и Египтом было полностью прервано в ноябре 2015 года после теракта на борту самолета российской компании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Жертвами стали 224 человека. Регулярные рейсы в Каир в 2018 году возобновили, но чартеры на курорты Египта так и не открыли.

8 июля Владимир Путин своим указом отменил запрет на полеты чартеров в Египет. Документ также отменяет рекомендацию туроагентствам воздерживаться от продажи россиянам путевок на египетские курорты.

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