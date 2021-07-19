Отказ авиакомпаниям на полеты на курорты Египта выдала Росавиация

Росавиация 19 июля обнародовала приказ о допусках российских авиакомпаний на международные рейсы по некоторым направлениям. Ни одного нового допуска на полеты в Египет ни одна авиакомпания не получила. В разделе об отказах названо 231 направление из городов России на курорты Египта.
Причина отказа в приказе не указана.
На полеты из Москвы в Шарм-эш-Шейх получили отказы 6 авиакомпаний, которые просили 32 рейса в неделю. Из Санкт-Петербурга в Хургаду отказали летать четырем авиакомпаниям - на 17 рейсов в неделю. Вдобавок «Уральским авиалиниям» ведомство не разрешило увеличить количество полетов по этому направлению с трех до шести в неделю.
Допуск не получили 6 авиакомпаний, которые собирались выполнять 31 рейс из Москвы в Хургаду. Из Ростова-на-Дону в Хургаду отказали выпускать 7 авиакомпаний - 19 рейсов в неделю.
Всего в списке числится 97 направлений на популярные среди россиян египетские курорты.
кроме того, отказано в допуске по 56 направлениям в Таджикистан и полетам в Узбекистан из 12 российских аэропортов.
Сейчас на египетском направлении разрешены полеты из Москвы и некоторых региональных аэропортов в Каир.
-Отказ в допуске авиакомпаний к выполнению регулярных рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх связан с отсутствием рекомендаций оперативного штаба по частотности и количеству полетов на курорты Египта, — сообщает РБК со ссылкой на свой источник в Минтрансе.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", авиасообщение между Россией и Египтом было полностью прервано в ноябре 2015 года после теракта на борту самолета российской компании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Жертвами стали 224 человека. Регулярные рейсы в Каир в 2018 году возобновили, но чартеры на курорты Египта так и не открыли.
8 июля Владимир Путин своим указом отменил запрет на полеты чартеров в Египет. Документ также отменяет рекомендацию туроагентствам воздерживаться от продажи россиянам путевок на египетские курорты.