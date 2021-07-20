Замотанные скотчем красные кресла заменят на новые 39 штук в МФЦ Бердска до 30 сентября 2021, заявила начальница Оксана Максимова

Жителей Бердска возмутило состояние красных кресел в МФЦ Бердска. Дырявые стульчики обмотаны скотчем, местами они сильно протерты. После этого Законодательное собрание Новосибирской области заявило о проверке работы центра. Правда, когда это произойдет -0 неизвестно.
Сегодня, 20 июля, руководитель МФЦ по Новосибирской области Оксана Максимова ответила на запрос "Курьер. Среда. Бердск". По ее словам, обмотанные скотчем кресла совсем скоро исчезнут из МФЦ Бердска.
- Большое количество нововведений, внедрение которых расширяет круг обязанностей МФЦ, также влечет за сбой рост числа обращений заявителей в филиалах МФЦ, что неизбежно влияет на износ мебели в филиалах. Так, с момента открытия филиала МФЦ Бердска в 2015 году поступило более 501 012 обращений - консультации, прием и выдача документов. Минэкономразвития НСО совместно с ГАУ НСО «МФЦ» на постоянной основе принимаются меры, направленные на поддержание высокого уровня комфортности для заявителей при получении услуг в рамках доведенных бюджетных ассигнований. В 2020 году в филиале МФЦ Бердска проведен текущий ремонт помещений и открыто 3 дополнительных окна приема и выдачи документов, в целях увеличения пропускной способности филиала. На третий квартал 2021 года запланировано обновление мебели филиала. В настоящее время проведены необходимые конкурсные процедуры и заключен договор на поставку кресел для филиала МФЦ Бердска, в количестве 39 штук.
Отметим, третий квартал начинается с 1 июля, а заканчивается 30 сентября. Оксана Максимова также отметила, что о проведении проверок в филиале МФЦ Бердска она информацией не располагает.
- Неофициальные проверки помогут выяснить, как оборудованы офисы "Мои документы" и насколько удобно находиться в этих помещениях. В случае, если сложности возникают не только в Бердске, необходимо будет принимать комплексное решение, и для его разработки пригласят специалистов минэкономразвития, — говорилось ране в официальном сообщении Заксобрания региона.
Как гласит ответ Оксаны Максимой, сеть многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг вывела взаимодействие граждан и бизнеса с государством на качественно новый уровень. Вместе с ростом сети растут и ожидания граждан. Это — развитие принципа «все услуги в одном месте», организация доступа к цифровым государственным ресурсам и вовлечение в этот процесс граждан.
- На сегодняшний день на МФЦ возложено множество задач, направленных в том числе на оптимизацию процесса получения услуг, сокращение количества взаимодействия заявителей с органами власти с помощью информационного обмена между МФЦ и органами власти, информирование граждан и организаций по вопросам предоставления услуг, - говорится в ответе на запрос "Курьер. Среда. Бердск".
Отмечается, что ежегодно расширяется перечень услуг и сервисов, предоставление которых должно осуществляться в МФЦ по заданным стандартам качества. Поэтапно МФЦ становится единым фронт-офисом по взаимодействию заявителей и органов власти. Так, например, закрытие окон приема-выдачи Росреестра и Кадастровой палаты, а также постоянное расширение перечня предоставляемых в МФЦ социально значимых услуг - выдача и замена паспорта гражданина РФ, регистрационный и миграционный учет, установление и перерасчет пенсий, социальная поддержка и многое другое - привело к значительному увеличению потока заявителей в МФЦ.
Также сегодня в МФЦ можно получить услугу:
- по включению в списки избирателей по месту пребывания;
- выдача полиса обязательного медицинского страхования;
- в рамках проекта Общероссийского народного фронта «Прямая линия» за средства МФЦ были организованы специализированные окна, выполняющие функции общественных приемных «ОНФ. Помощь»;
- организовано предоставление 7 услуг АО «Корпорация «МСП»;
- на МФЦ возложены полномочия по реализации механизма внесудебного банкротства.