За угрозу убийством гвоздодером вынесли приговор квартирантке в Бердске

Мировой судья 2-го судебного участка Бердска Любовь Майдан в июне вынесла обвинительный приговор по делу об угрозе убийством. Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 119 УК РФ. На днях решение суда вступило в законную силу.
Как сказано в материалах суда, квартирантка накинулась на хозяйку съемного жилья с гвоздодером «с целью запугивания и нарушения психической неприкосновенности, на почве личных неприязненных отношений». Она не просто угрожала металлическим инструментом, а замахивалась для удара. Инцидент произошел на лестничной площадке многоквартирного дома, где осужденная снимала квартиру.
Однако подсудимая в судебном заседании вину не признала, пояснила, что умысла на угрозу убийством не было. Якобы она была вынуждена защищаться, а не нападать.
Как рассказала потерпевшая, когда через 9-10 месяцев она решила проверить квартиру, которую сдавала, то осталась недовольна квартирантами и предложила им освободить помещение. Главный аргумент — квартиранты перестали платить за квартиру.
И вот собственница квартиры нагрянула с полицией и сотрудниками органа опеки, поскольку в семье есть несовершеннолетний мальчик.
Версия подсудимой
Как пояснила квартирантка, ее вещи пытались выкинуть, ее толкнули, потеряв равновесие, она вылетела на лестничную площадку, схватилась за поручень.
- Сотрудники полиции стояли и равнодушно смотрели. В какой-то момент я стукнулась ногой, нога опухла. Я не хотела ни бить, ни убивать, просто хотела остановить, так как она вела себя нагло, я хотела прекратить насилие, - рассказала в суде обвиняемая.
Она подтвердила, что правой рукой схватила гвоздодер, который лежал на полу, и сказала «Сейчас бы как дала!», инструмент сразу у нее из руки выхватили. У нее сложилось впечатление, что ее специально провоцировала в присутствии детей. Считает, что с ее стороны угрозы убийством не было, была защита.
Однако суд не усмотрел признаков самообороны. Квартирантка была уверена, что ее семью не смогут выселить без решения суда.
Версия потерпевшей
Как установил суд, семья с двумя детьми (сын-школьник, дочь — студентка колледжа и сожитель) сняли квартиру в апреле 2019 года. Сначала конфликтов не было, оплату перечисляли регулярно, но потом перестали. И когда квартиранты прекратили отвечать на звонки и открывать дверь, собственница жилья написала заявление в полицию. Вместе с полицейскими и представителями органа опеки решили вскрыть дверь.
Мужчины болгаркой спилили дверь. Хозяйка предложила освободить квартиру. Но квартирантка резко наклонилась, и схватив в правую руку железную монтажку-гвоздодер, которым вскрывали дверь, резко замахнулась в область ее головы, со словами угрозы убийством. Кто-то из стоявших рядом успел поймать монтажку, резко схватил ее и убрал.
- Я находилась в шоковом состоянии, реально воспринимала угрозу, испугалась за свою жизнь, боялась, что ударит монтажкой по голове, было страшно, что может убить. Коридор в квартире маленький и отойти было некуда. Накинулась со словами «Я тебя сейчас, тварь, убью». После этого случая у меня ухудшилось состояние здоровья, - рассказала суду потерпевшая, отметив, что ранее неоднократно со стороны Надежды, ее сожителя, а также старшей дочери поступали угрозы по факту причинение вреда ее здоровью.
Данные показания суд признает правдивыми, достоверными, не доверять им у суда нет оснований, поскольку они подтверждаются иными исследованными судом доказательствами — заявлением, протоколом осмотра места происшествия, показаниями многочисленных свидетелей.
Неоспоримые улики
Как сообщил сотрудник полиции, он подошел к Надежде и стал ее усмирять. Но она продолжала проявлять агрессию и ударила дочь хозяйки квартиры по лицу с левой стороны.
По словам участкового утром поступило сообщение, что собственник квартиры не может в нее попасть. Квартирантку пытались уговорить открыть дверь. Владелица квартиры дала разрешение ломать дверь. Когда открыли дверь, участковый полиции прошла на кухню, стала брать объяснения, услышала крики, визг, у квартирантки отобрали монтажку. Сотрудница отдела МВД не видела, чтобы собственник квартиры толкала Надежду, которая просила дать дня два, чтобы съехать из квартиры. В квартире стояли коробки с вещами. Когда писали объяснения, квартирантка не отрицала, что замахнулась на потерпевшую.
Но окончательно убедили судью кадры с видео, которое записывал сын подсудимой — на них отчетливо слышна угроза убийством.
Суд не усмотрел признаков состояния аффекта в действиях Надежды, поскольку она целенаправленно взяла с пола металлический гвоздодер и замахнулась им на потерпевшую, высказав при этом угрозу убийством. Таким образом, вина подсудимой полностью доказана, сделал вывод суд.
«Суд считает необходимым назначить подсудимой наказание в виде ограничения свободы, поскольку полагает, что именно данный вид наказания сможет в полной мере обеспечить достижение целей наказания, а также способствовать исправлению осужденной. Назначить ей наказание в виде 10 месяцев ограничения свободы», - сказано в приговоре.
Осужденная должна не изменять места жительства или пребывания без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы; не покидать пределы территории муниципального образования без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, а также возложить следующие обязанности: являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы один раз в месяц для регистрации.
Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставили без изменения.