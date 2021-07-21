Разбитую рампу перевернут ради безопасности детей на скейтах и самокатах в Бердске
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Разбитую рампу перевернут ради безопасности детей на скейтах и самокатах в Бердске

6:50:537/21/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Подростки продолжают делать трюки на рампе для скейтбординга, несмотря на запреты. Один уже получил травмы.

Рампу огородили в Бердске, но это не останавливает детей

В администрации Бердска считают, что подростки сами катаются по разбитой рампе на самокатах и скейтах, вопреки запретам. Об этом 21 июля сообщили в пресс-центре мэрии.

Там отметили, что еще в середине июня рампу для скейтбординга, расположенную на площади Горького, признали аварийной. Как сообщил директор отдела по делам молодежи  Владислав Дубровский, в течение месяца шло согласование с Федерацией экстремальных видов спорта Новосибирской области, как будет выглядеть рампа после ремонта.

По его словам, с 26 июля начнутся ремонтные работы. Однако, несмотря на наличие сигнальной ленты и табличек о запрете эксплуатации, дети и подростки продолжают кататься, подвергая опасности свое здоровье. Как отметил Дубровский, если нарушения не прекратятся, во избежание несчастных случаев рампу перевернут до завершения ремонтных работ.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", дырявую рампу скейтеров в среду обнесли красной лентой. Но молодым экстремалом это не мешает, они продолжают выполнять трюки. Рампу для скейтбординга огородили в Бердске, после травмирования 17-летнего скейтера Данила. Он приземлился колесом скейта в одну из дыр на площадке, от чего упал на асфальт.

- С понедельника начинаются ремонтные работы, - ответил Дубровский 20 июля "Курьер. Среда. Бердск".

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