Обязательный штамп о браке в российском паспорте отменил Мишустин
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Обязательный штамп о браке в российском паспорте отменил Мишустин

10:39:537/21/2021Фото: pexels.com
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Обязательными останутся отметки о прописке и о воинской обязанности. Вся остальная информация - по желанию гражданина.

Правительство разрешило не ставить в паспорт отметки о браке и детях

Правительство изменило правила внесения данных в паспорт гражданина России. Штамп о регистрации брака и о детях будут ставиться в российских паспортах только по желанию. Постановление на эту подписал глава правительства Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь обязательными являются отметки о регистрации гражданина по месту жительства и снятии его с регистрационного учета, а также о воинской обязанности.

«По желанию гражданина в паспорте также производятся отметки о регистрации и расторжении брака... о детях (гражданах Российской Федерации, не достигших 14-летнего возраста)», — говорится в постановлении.

Необязательной стала информация о ранее выданных паспортах, о документах, удостоверяющих личность гражданина за пределами страны, о группе крови и резус-факторе, об идентификационном номере налогоплательщика.

Итак, отныне отметки о заключении и расторжении брака, детях до 14 лет, ранее выданных паспортах и имеющихся загранпаспортах, ИНН, группе крови и резус-факторе будут проставлять по желанию гражданина. Обязательными останутся отметки о прописке и о воинской обязанности.

Как ранее сообщал "Курьер. Среда. Бердск", срок смены российских паспортов продлили до 90 дней.

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