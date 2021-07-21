Обязательный штамп о браке в российском паспорте отменил Мишустин

Правительство изменило правила внесения данных в паспорт гражданина России. Штамп о регистрации брака и о детях будут ставиться в российских паспортах только по желанию. Постановление на эту подписал глава правительства Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Теперь обязательными являются отметки о регистрации гражданина по месту жительства и снятии его с регистрационного учета, а также о воинской обязанности.
«По желанию гражданина в паспорте также производятся отметки о регистрации и расторжении брака... о детях (гражданах Российской Федерации, не достигших 14-летнего возраста)», — говорится в постановлении.
Необязательной стала информация о ранее выданных паспортах, о документах, удостоверяющих личность гражданина за пределами страны, о группе крови и резус-факторе, об идентификационном номере налогоплательщика.
Итак, отныне отметки о заключении и расторжении брака, детях до 14 лет, ранее выданных паспортах и имеющихся загранпаспортах, ИНН, группе крови и резус-факторе будут проставлять по желанию гражданина. Обязательными останутся отметки о прописке и о воинской обязанности.
Как ранее сообщал "Курьер. Среда. Бердск", срок смены российских паспортов продлили до 90 дней.