Полиция Бердска придет в гости к Насте Харьковской после шокирующего признания о жизни с тираном
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Полиция Бердска придет в гости к Насте Харьковской после шокирующего признания о жизни с тираном

6:09:297/22/2021,Татьяна ШустроваФото: Предоставлено Настей/ Из социальных сетей
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Как стало известно, контролирующие органы намерены были явиться к девушке сегодня, 22 июля после 16:00, однако этого не сделали. - Мы ждем приезда вашего мужа, который сейчас явится с улицы Арбузовой. Мы определим сами, когда нам приехать и ставлю вас в известность, что с администрацией мы договорились, что в 4 часа завтра мы приедем к вам,- ответил Насте грубым тоном в WhatsApp участковый Сергей Андриянов.

Настя Харьковская (слева) страдает от посягательств мужа на свою жизнь. Справа изображена Мария Фомичева, которая также, как и Настя заявляла о своих побоях в полицию, но из-за безнаказанности виновного она умерла от рук мужа

После публикации "Курьер. Среда. Бердск" в гости к Насте Харьковской, страдающей от мужа-тирана пообещала явиться полиция и ПДН.

Как стало известно редакции, контролирующие органы намерены были явиться к Харьковской сегодня, 22 июля после 16:00. Когда девушка написала участковому Андриянову с целью получения ответа, ждать ли полицию и ПДН сегодня, то получила вот такое разъяснение:

- Потому что у нас работа и мы определяем ее сами. Во-вторых, мы ждем приезда вашего мужа, который сейчас явится с улицы Арбузовой. Мы определим сами, когда нам приехать и ставлю вас в известность, что с администрацией мы договорились, что в 4 часа завтра мы приедем к вам,- ответил девушке грубым тоном в WhatsApp участковый Сергей Андриянов 22 июля.

Отметим, что вчера, 21 июля стало известно о жизни 30-летней Насте Харьковской. Девушка с 24 летнего возраста живет в страхе и боится своего когда-то любимого мужчину. Сергей Харьковский неоднократно наносил своей жене побои и телесные повреждения, когда они проживали вместе с ним в Академгородке и Павлодаре. Настя несколько раз обращалась в полицию, но действий от правоохранителей так и не получила. По ее словам, ее все время "возвращали" к мужу. Настя предполагает, что у Сергея есть множество связей, которые помогают ему абсолютно из любой ситуации выйти чистым. Старшие дети заступались за свою мать, но мужчина только ужесточил к ним отношение. Дети даже вынуждены были прятать под подушкой хлеб, так как глава семейства запрещал им есть. Мол, якобы в семье очень много ртов. Особую реакцию и негодование у девушки вызвал случай отдельного внимания и отношения Сергея к их общему дитя. Настя уже написала заявление в СК Академгородка о сексуальных домогательствах к ребенку. Также девушка написала заявление в полицию Бердска о том, что Сергей угрожает ее жизни и жизни ее семьи. В настоящее время Харьковская живет в съемной квартире и прячется от мучителя. Сам Сергей от комментариев о произошедшем воздерживается.

Напомним, что от деспота-мужа в Бердске страдала и 29-летняя Мария Фомичева. Женщина с заявлением о побоях и кровоподтеках, нанесенных супругом Александром, обратилась в полицию, но после профилактической беседы мужчину отпустили. Вернувшись в алкогольном опьянении домой, Фомичев нанес Марии пять ударов ножом в сердце. После он раскаялся и сообщил о поступке сотрудникам полиции. Задержание провели немедленно.

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От редакции

Виновного накажут по всей строгости?

Аноним, 22 июля 2021 6:39:59
НВР:
Накажут!
7
1
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Аноним, 22 июля 2021 6:59:20
Наказать по всей строгосте закона РФ,органы полиция не бездействуйте,тот кто покрывает его ,вас вместе с ним наказать по закону.
9
0
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Аноним, 22 июля 2021 7:18:14
Нужно написать в областную прокуратуру,и описать всю ситуацию,ты мать 4 детей, чем они провенились ? Что живут в страхе, до сех пор некаких действие от ПДН, от полици, за это время тот кого обвиняют может придумать разные алиби себе, подговорить подкупить , а ещё хуже скрыться . Почему не приняли действие по горячим следам? Ждём новых жертв?
2
0
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Аноним, 22 июля 2021 7:19:30
Хрястнуть бы его по тупой башке, привести мозги в нормальное состояние.
Что, некому заступиться за женщину, родных нет?
4
0
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Аноним, 22 июля 2021 7:28:37
Что могут сделать родные?идти на приступление? Родная мать тоже пострадала, попытка поджечь дом, как думаете легко напугать 70-летнюю женщину в 4 часа ночи? разбить окно кирпичом, кинуть бутылку с бензином написать на заборе "сгоришь" это искитимский район, написано заявление, но и там тишина. Как сказал участковый , он ведь живёт в академгородке, а это не наша земля, это Марс видимо ...
2
0
Аноним, 22 июля 2021 7:24:28
А к ней то зачем? Вам полицаи надо идти к её мужу.Господи кто у нас работает?
3
1
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