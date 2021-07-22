Полиция Бердска придет в гости к Насте Харьковской после шокирующего признания о жизни с тираном

После публикации "Курьер. Среда. Бердск" в гости к Насте Харьковской, страдающей от мужа-тирана пообещала явиться полиция и ПДН.
Как стало известно редакции, контролирующие органы намерены были явиться к Харьковской сегодня, 22 июля после 16:00. Когда девушка написала участковому Андриянову с целью получения ответа, ждать ли полицию и ПДН сегодня, то получила вот такое разъяснение:
- Потому что у нас работа и мы определяем ее сами. Во-вторых, мы ждем приезда вашего мужа, который сейчас явится с улицы Арбузовой. Мы определим сами, когда нам приехать и ставлю вас в известность, что с администрацией мы договорились, что в 4 часа завтра мы приедем к вам,- ответил девушке грубым тоном в WhatsApp участковый Сергей Андриянов 22 июля.
Отметим, что вчера, 21 июля стало известно о жизни 30-летней Насте Харьковской. Девушка с 24 летнего возраста живет в страхе и боится своего когда-то любимого мужчину. Сергей Харьковский неоднократно наносил своей жене побои и телесные повреждения, когда они проживали вместе с ним в Академгородке и Павлодаре. Настя несколько раз обращалась в полицию, но действий от правоохранителей так и не получила. По ее словам, ее все время "возвращали" к мужу. Настя предполагает, что у Сергея есть множество связей, которые помогают ему абсолютно из любой ситуации выйти чистым. Старшие дети заступались за свою мать, но мужчина только ужесточил к ним отношение. Дети даже вынуждены были прятать под подушкой хлеб, так как глава семейства запрещал им есть. Мол, якобы в семье очень много ртов. Особую реакцию и негодование у девушки вызвал случай отдельного внимания и отношения Сергея к их общему дитя. Настя уже написала заявление в СК Академгородка о сексуальных домогательствах к ребенку. Также девушка написала заявление в полицию Бердска о том, что Сергей угрожает ее жизни и жизни ее семьи. В настоящее время Харьковская живет в съемной квартире и прячется от мучителя. Сам Сергей от комментариев о произошедшем воздерживается.
Напомним, что от деспота-мужа в Бердске страдала и 29-летняя Мария Фомичева. Женщина с заявлением о побоях и кровоподтеках, нанесенных супругом Александром, обратилась в полицию, но после профилактической беседы мужчину отпустили. Вернувшись в алкогольном опьянении домой, Фомичев нанес Марии пять ударов ножом в сердце. После он раскаялся и сообщил о поступке сотрудникам полиции. Задержание провели немедленно.
Накажут!
Что, некому заступиться за женщину, родных нет?