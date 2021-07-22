Глобальную реконструкцию ул. Черемушной в Бердске за 150 млн рублей начнут 24 июля 2021
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Глобальную реконструкцию ул. Черемушной в Бердске за 150 млн рублей начнут 24 июля 2021

8:52:377/22/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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На первом этапе отремонтируют участок от улицы Лунной до улицы Космической. Уже начали спиливать деревья вдоль дороги. 

Реконструкцию улицы Черёмушной начнут в 2021 году, заявил вице-мэр Владимир Захаров

Предположительно, уже 24 июля подрядчик ООО «Стройсити» приступит к началу глобальной реконструкции улицы Черемушной в Бердске. На первом этапе отремонтируют участок от улицы Лунной до улицы Космической. Уже начали спиливать деревья вдоль дороги.

Как сообщил вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров, несмотря на проблемы с удорожанием металла, подрядная организация готова приступить к работам.

В связи с повышением цен на стройматериалы власть города было приняла решение о ремонте четырех улиц Бердска, проектно-сметная документация которых уже прошла экспертизу – это улицы Пушкина, Спортивная, Островского и Кирова. Договоренность о ремонте этих улиц с региональным минтрансом достигнута, сообщили 22 июля в пресс-центре мэрии Бердска.

По словам Захарова, позже все же было принято решение о начале реконструкции Черемушной. По плану в 2021 году будет сделано 1,3 км дороги. Стоимость работ - порядка 150 млн рублей. "Курьер. Среда. Бердск" рассказывал, какие работы предстоят в ходе глобального ремонта.

Кроме того, выделено около 18 млн рублей на ремонт улиц Спортивной и Островского. 26 июля подпишут соглашение с министерством транспорта Новосибирской области и объявят аукцион по выбору подрядчика. Здесь проведут асфальтно-бетонные работы с заменой бордюрного камня.

Кроме того, продолжится реконструкция дороги на улице Полевой, которая ведет на кладбище, рассказал Захаров.

В 2022 году по программе «Безопасные и качественные автодороги» будут спроектированы работы по улицам Бороой и Химзаводской.

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