Сильный геомагнитный шторм 23 июля 2021: Как защититься метеопатам в двухдневную магнитную бурю
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Сильный геомагнитный шторм 23 июля 2021: Как защититься метеопатам в двухдневную магнитную бурю

5:45:147/23/2021,Маргарита МартыноваФото: Pixabay.com
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Максимальная сила колебаний магнитного поля ожидается равной 6 баллов. Это сильная магнитная буря согласно классификации Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца. С 15 часов и до 21 часа сила колебаний магнитного поля останется равной 5 баллов.

солнце
Двухдневная магнитная буря начнется 23 июля 2021 года
Сюжет: Магнитные бури. Метеозависимость
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23 июля 2021 года на нашей планете прогремит сильнейшая магнитная буря, которую не прогнозировали специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца. Такое случается довольно часто, поскольку предсказать время магнитных бурь крайне сложно, так как на поверхности Солнца постоянно происходят вспышки и выбросы плазмы. Как известно, магнитные бури на Земле являются результатом взрывов на Солнце. В космос устремляется огромное количество ионизированного вещества - солнечного ветра. Потоки заряженных частиц с солнечной поверхности с огромной скоростью попадают в атмосферу Земли. Солнечный ветер деформирует магнитосферу планеты, вносит хаос в магнитное поле Земли и вызывает бурю.

23 июля начнется с безоблачной космической погоды. До 6 часов утра в магнитном поле Земли не будет заметных возмущений. В продолжении трех часов до 9 утра небольшие возмущения магнитного поля силой 2 балла станут как бы предвестниками геомагнитного шторма. Начиная с 9 ура и до полуночи 23 июля в магнитосфере Земли будет греметь, набирая силу и мощь, магнитная буря. Максимальная сила колебаний магнитного поля ожидается равной 6 баллов. Это сильная магнитная буря согласно классификации Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца. Максимального значения магнитный шторм достигнет в 18 часов. С 15 часов и до 21 часа сила колебаний магнитного поля останется равной 5 баллов.

Вечер 23 июля будет очень сложным для метеопатов. Такая магнитная буря опасна для здоровых людей. Сильная головная боль, слабость, головокружения, скачки артериального давления могут значительно ухудшить самочувствие людей. Мощная магнитная буря разрушительно действует на психику человека, вызывает обострение болезней нервной системы. Люди теряют сон, страдают от депрессии. В дни магнитных бурь растет число бытовых конфликтов. Чтобы уберечь свой организм от ударов стихии и сохранить физическое и психическое здоровье, доктора советуют метеозависимым людям соблюдать 7 простых правил здорового образа жизни. Это несложный комплекс мер для профилактики болезней, направленный на улучшение и укрепление здоровья.

Физическая активность, правильное питание, отсутствие вредных привычек, полноценный сон и отдых, закаливающие процедуры, гигиена, позитивный эмоциональный настрой. Если жить по правилам здорового образа жизни, то организм будет спокойно подстраиваться под любые шторма космической погоды.

Как переживают магнитную бури наши читатели?
Анна Ивановна, 41 год:
- Много сплю, меньше болит голова. Пью много воды. Хожу пешком. Стараюсь во всём видеть хорошее. Летом красота природы спасает.
Елена Петровна, 48 лет:
- Делаю по утрам комплекс упражнений, обливаюсь прохладной водой. Не обижаюсь ни на кого, всех прощаю.
Марина Владимировна, 57 лет:
- Соблюдаю режим дня, не ем на ночь за 4 часа до сна. Стала лучше засыпать и не просыпаюсь ночью. Стараюсь не паниковать и не выдумывать проблем. Читаю стихи и слушаю аудиокниги перед сном. Не включаю телевизор. Давление стало меньше расти.


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