Обязательную вакцинацию ввел еще один российский регион
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Обязательную вакцинацию ввел еще один российский регион

10:33:047/24/2021Фото: Pixabay
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Речь идет о работниках торговли, сферы услуг, сотрудников медицинских и образовательных учреждений, ЖКХ, энергетики и студентах.

Прививки станут обязательными для 60% сотрудников в Красноярском крае
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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В России власти еще одного региона ввели обязательную вакцинация для некоторых категорий граждан. Региональное отделение Роспотребнадзора по Красноярскому краю выпустило сообщение в котором говорится о необходимости привить 60% сотрудников сфер, связанных с контактах с людьми. Речь идет о работниках торговли, сферы услуг, сотрудников медицинских и образовательных учреждений, ЖКХ, энергетики и студентах.

- Подписано постановление от 23.07.2021 № 43 главного государственного санитарного врача по Красноярскому краю о проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям, - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ведомства.

В ролике не говорится о сроках проведения обязательной вакцинации, прививками должен быть охвачено не менее 60% сотрудников сферы образования, здравоохранения, социальной защиты и соцобслуживания, госслужащих, работников МФЦ, сферы транспортных услуг, финансовых организаций, почты, торговли, общепита, салонов красоты, массажных и фитнес-центров, спортивных объектов, организаций бытовых услуг, ЖКХ, энергетики, работников кинотеатров и детских развлекательных комплексов, а также вахтовиков.

Постановление должно быть опубликовано в течение дня. За весь период истории наблюдений за коронавирусом а регионе было заражено около 87 тысяч человек, из них умерли 4,2 тысячи граждан региона. В последние сутки заразились 506 жителей Красноярского края.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", ранее обязательную вакцинацию и локдаун ввели власти Тувы.

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