Новых зараженных и сдавших тест на коронавирус за сутки на 24 июля посчитали в Бердске

"Курьер. Среда. Бердск" стали известны последние данные о коронавирусе в Бердске.
По сообщению оперативного штаба, за сутки на 24 июля в городе выявили 6 новых заразившихся коронавирусной инфекцией. Таким образом, с начала пандемии зарегистрировано 2060 случаев заболевания.
Опрештаб отметил, что на субботу в Бердске под медицинским наблюдением находятся 1150 горожан.
За последние сутки взяли еще 193 теста на коронавирус. С начала пандемии выздоровели и выписались 1925 бердчан.
Последние несколько дней суточный прирост зараженных составляет стабильно 6 человек. Отмечено, что за предыдущую неделю число заболевших увеличилось вдвое.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", есть заболевшие, которые лечатся сами, поскольку Бердская ЦГБ ими не интересуется.