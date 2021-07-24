Новых зараженных и сдавших тест на коронавирус за сутки на 24 июля посчитали в Бердске
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Новых зараженных и сдавших тест на коронавирус за сутки на 24 июля посчитали в Бердске

10:49:107/24/2021Фото: Nso.ru
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С начала пандемии выздоровели и выписались 1925 бердчан, а заразились 2060 человек.

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Сюжет: Третья волна коронавируса
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"Курьер. Среда. Бердск" стали известны последние данные о коронавирусе в Бердске.

По сообщению оперативного штаба, за сутки на 24 июля в городе выявили 6 новых заразившихся коронавирусной инфекцией. Таким образом, с начала пандемии зарегистрировано 2060 случаев заболевания.

Опрештаб отметил, что на субботу в Бердске под медицинским наблюдением находятся 1150 горожан.

За последние сутки взяли еще 193 теста на коронавирус. С начала пандемии выздоровели и выписались 1925 бердчан.

Последние несколько дней суточный прирост зараженных составляет стабильно 6 человек. Отмечено, что за предыдущую неделю число заболевших увеличилось вдвое.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", есть заболевшие, которые лечатся сами, поскольку Бердская ЦГБ ими не интересуется.

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