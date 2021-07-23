Куда пропал полицейский, который не спас от ножа мужа Марию Фомичеву в Северном микрорайоне Бердска
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Куда пропал полицейский, который не спас от ножа мужа Марию Фомичеву в Северном микрорайоне Бердска

3:13:327/23/2021,Алина БуроваФото: Курьер. Среда. Бердск
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Убийство бердчанки произвело "шумиху" во всем городе. Девушка дрожала от страха, видев кулаки разъяренного мужа. Вину за содеянное жители предписывают то сотруднику полиции, то характеру супруга, то самой девушке.

В дежурную часть поступило сообщение о криках помощи

Бердского полицейского не отреагировавшего на звонок в дежурную часть 29 марта 2021 года уволили из органов внутренних дел. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" сообщили из пресс-службы главного управления МВД Новосибирской области.

Как сообщалось, около 4 месяцев назад в Северном микрорайоне Бердска произошло жестокое убийство. Александр Фомичев зарезал свою супругу Марию во время выяснения отношений. Изначально звонок в дежурную часть поступил в 05 часов 30 минут. Оперативным дежурным по данному сообщению незамедлительно был направлен экипаж патрульно-постовой службы, который пресек противоправные действия гражданина и доставил его в отдел полиции. После проведения профилактической беседы, дебошира отпустили домой, но когда он туда вернулся, то даже и не думал успокаиваться. Разъяренный Александр нанес своей жене несколько ударов. В 08:07 на телефон 112 поступил звонок повторно. Содержание сообщения заключалось в том, что из квартиры Фомичевых раздаются крики о помощи и звуки борьбы. Но на этот раз дежурный по непонятной причине не стал отправлять в квартиру патруль. Спустя некоторое время глава семейства сам набрал номер полиции и заявил, что убил жену.

Как стало известно, в том, что произошло присутствует доля вины и правоохранителя. Сегодня, 23 июля в главном управлении МВД по Новосибирской области рассказали из-за чего именно был уволен сотрудник.

- В результате служебной проверки, которая была назначена начальником ГУ МВД России по Новосибирской области Андреем Кульковым, командиром-майором полиции, сотрудник был уволен из органов внутренних дел за совершение проступка порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел,- сообщил оперативный дежурный 23 июля.

В СК Новосибирской области также сообщили о ходе уголовного дела в отношении полицейского.

- Уголовное дело находится ещё в производстве,- сказала представитель СК Екатерина Петрушина 23 июля.

Напомним, что случаи агрессивного поведения мужей происходят по всей стране. Так, 30-летняя Настя Харьковская страдает от мужа-тирана Сергея. По словам девушки, мужчина неоднократно наносил ей увечья, когда они жили с ним вместе в Павлодаре и Академгородке . Молодая мама пряталась с младенцем на руках в подъезде. До сих пор девушка боится за свою жизнь и жизнь своих близких в виду поступавших ей угроз.

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