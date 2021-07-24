Тренером сборной России по футболу стал Валерий Карпин, некогда один из лучших игроков страны
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Тренером сборной России по футболу стал Валерий Карпин, некогда один из лучших игроков страны

9:07:527/24/2021Фото: championat.com
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Одно из условия - Карпин  до конца года может совмещать работу в сборной и клубе. Подписание контракта намечено на 26 июля.

Новым тренером сборной России стал Валерий Карпин

В пятницу Российский футбольный союз определил, кто станет главным тренером борной России по футболу. Им назначили наставника футбольного клуба «Ростов» Валерия Карпина. РФС 23 июля сообщили, что с ним заключат контракт до 31 декабря 2021 года. Договор может быть пролонгирован.

Одно из условия - Карпин  до конца года может совмещать работу в сборной и клубе. Подписание контракта намечено на 26 июля.

«Карпин не нуждается в представлении футбольным специалистам. Он был одним из лучших российских игроков. После завершения карьеры игрока Валерий Георгиевич получил богатый тренерский опыт, в том числе в последние годы успешно работая в клубе "Ростов". Сборная для него – новый вызов», – заявил президент РФС Александр Дюков.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", ранее в июле РФС расторг контракт с тренером российской сборной Станиславом Черчесовым после разгрома российских футболистов на EURO-2020.

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