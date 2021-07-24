За распространение слухов о бесплодии после вакцинации суд оштрафовал жителя Новосибирска

Первомайский районный суд 22 июля признал жителя Новосибирска Дмитрия Коноплева виновным ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ «Злоупотребление свободой массовой информации». Ему вменяли распространении заведомо ложной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений.
Коноплев получил наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.
Переписка между Коноплевым и другими пользователями велась в Telegram-канале «Протестный Новосибирск». Там позже осужденный цитировал пост из другого сообщества о якобы имеющихся побочных эффектах от вакцинации, влияющих на репродуктивные функции.
Материал вышел 1 июля. Новосибирец написал, что вакцина от коронавируса может вызвать бесплодие как у мужчин, так и у женщин. Он признался, что при создании материала опирался на информацию из другого сообщества. Один из пользователей поинтересовался у автора, почему он против прививки. Тот рассказал, что уже переболел осенью и не хочет вакцинироваться сейчас по совету мамы, эпидемиолога по профессии.
Коноплев не согласен с решением суда и намерен обжаловать приговор, поскольку считает, что за перепост его не должны наказывать, передает НГС.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", на 22 июля полный курс вакцинации в Бердске прошли менее 15 тыс. человек. Есть факты заболевания бердчан после прививки от коронавируса.