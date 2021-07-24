В нелегальном доме престарелых сгорели 7 постояльцев: Хозяйка пойдет под суд

В Тюменском пансионате, организованном для проживания престарелых постояльцев, не соблюдались правила пожарной безопасности, Также были зафиксированы нарушения требований санитарно-эпидемиологических учреждений. Дело хозяйки пансионата будет расследовано в Тюменском районном суде, обвинительное заключение по уголовному делу уже утверждено.
- Жительница Тюмени обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями „Незаконное предпринимательство“, „Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности“, „Причинение смерти по неосторожности“ и „Уничтожение имущества по неосторожности“, — уточнили в Генеральной прокуратуре РФ.
Как следует из материалов расследования, 9 января на территории пансионата произошел пожар, который начался с бани, а затем перекинулся на помещение, где проживали престарелые постояльцы.
От отравления окисью углерода погибли 7 человек. Незаконная предпринимательская деятельность принесла хозяйке дома престарелых более 8 миллионов рублей прибыли.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 22 июля в Бердске сгорел дом многодетной семьи. Дети чудом не пострадали.