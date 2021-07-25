Полыхает иномарка возле СТО в Бердске: На место взрыва вызвали скорую помощь. Смотрите фото

Сгорел автомобиль средь бела дня в Бердске.
Инцидент произошел около полудня 25 июля. Очевидцы прислали "Курьер. Среда. Бердск" фото с места происшествия.
На кадрах видно, как горит белая белая иномарка возле СТО в Северном микрорайоне Бердска. В небо поднимается столб черного дыма.
Вызвали пожарных.
По словам очевидцев, на место ЧП приезжали полицейские и скорая помощь. Говорят, что "скорая" долго не приезжала. И ее вызвали из Академгородка.
Пока неизвестно, кому понадобилась медицинская помощь и почему загорелась машина.
Позже стало известно, что загоревшаяся машина взорвалась.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в ночь на 25 июля в СНТ "Отдых", что в Микрорайоне Бердска, полностью выгорел торговый киоск с гаражом. Подозревают поджог.