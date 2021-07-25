Полыхает иномарка возле СТО в Бердске: На место взрыва вызвали скорую помощь. Смотрите фото
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Полыхает иномарка возле СТО в Бердске: На место взрыва вызвали скорую помощь. Смотрите фото

12:36:007/25/2021,Анастасия СолодковаФото: Читателей Курьер. Среда. Бердск
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Инцидент произошел в Северном микрорайоне недалеко от въезда в Бердск с трассы Р-256. В небо поднимается столб черного дыма.

Машина полностью охвачена огнем

Сгорел автомобиль средь бела дня в Бердске.

Инцидент произошел около полудня 25 июля. Очевидцы прислали "Курьер. Среда. Бердск" фото с места происшествия.

На кадрах видно, как горит белая белая иномарка возле СТО в Северном микрорайоне Бердска. В небо поднимается столб черного дыма.

Вызвали пожарных.

По словам очевидцев, на место ЧП приезжали полицейские и скорая помощь. Говорят, что "скорая" долго не приезжала. И ее вызвали из Академгородка.

Пока неизвестно, кому понадобилась медицинская помощь и почему загорелась машина.

Позже стало известно, что загоревшаяся машина взорвалась.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в ночь на 25 июля в СНТ "Отдых", что в Микрорайоне Бердска, полностью выгорел торговый киоск с гаражом. Подозревают поджог.




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