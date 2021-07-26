От коронавируса умерло 727 россиян за сутки на 26 июля

Сегодня, 26 июля, оперативный штаб России по противодействию распространения коронавирусной инфекции сообщил информацию о новых заболевших. Так, за минувшие сутки в стране выявили 23 239 новых заболевших.
В частности, за сутки был выявлен 2 161 случай в Московской области, 1 929 - в Санкт-Петербурге, 529 - в Нижегородской области, 494 - в Свердловской области, 483 - в Красноярском крае. В настоящее время в стране продолжают лечение 488 345 человек.
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 16 200, до 5 506 834. Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 727 против 779 днем ранее, до 154 601. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,51%, следует из данных штаба.