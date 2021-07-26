На Технопром-2021 может приехать в Новосибирск премьер Мишустин
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На Технопром-2021 может приехать в Новосибирск премьер Мишустин

5:56:127/26/2021Фото: Pixabay
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25-27 августа в смешанном режиме будет проводиться международный форум технологического развития.

Михаил Мишустин отправился в поездку по Сибири и Дальнему Востоку

Председатель правительства России Михаил Мишустин планирует посетить Новосибирск во время проведения технологического форума, который запланирован на период с 25 по 27 августа.

В восьмой раз в столице региона будет проходить форум Технопром, на котором рассматриваются важнейшие технологические тренды и новости научной политики.

На сайте «Академгородок 2.0» есть информация, что запланировано участие Михаила Мишустина, возглавляющего правительство, вице-премьера Дмитрия Чернышенко, губернатора Андрея Травникова, академиков Валентина Пармона и Валентина Сергиенко и других ведущих экспертов как из России так и зарубежных.

Во время форума исследовательские институты, университеты и инновационные компании планируют представлять свои новейшие разработки. Пройдут дискуссии, круглые столы, конференции на интересующие специалистов темы. Несколько отдельных мероприятий будет посвящено становлению «зелёной» экономики, сокращению углеродного следа и созданию карбоновых полигонов. Один из них должен появиться в Новосибирской области, отвечает за него НГУ.

Запланировано обсуждение вопросов организации и управления наукоградов, академгородков, ИНТЦ и федеральных территорий. Обсуждение проблем и кейсов в сфере цифровизации научных исследований, образования и индустрии также будет активно проводиться. В рамках форума будет проведена венчурная ярмарка и XII Международный сибирский форум «Индустрия информационных систем» (СИИС).

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 26 июля премьер отправится в поездку по Сибири и Дальнему Востоку.

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