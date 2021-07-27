Полиция подтвердила, что миграционная служба Бердска выдала паспорт Евгению Зубкову с задержкой в 10 дней

Стало известно из-за чего не отдавали паспорт Евгению Зубкову из Бердска.
Напомним, что Евгений не менял паспорт 2 года в связи с личными обстоятельствами. Мужчина явился в миграционный отдел ОМВД Бердска 7 июля на ул. Пушкина, 35. Сотрудники службы разъяснили, как поступать горожанину в его ситуации. 20 июля Евгений, заплатив госпошлину, вновь явился в паспортный стол, но паспорта на руки так и не получил. Отправившись к и.о. начальника отдела, мужчина получил ответ, что паспорт ему не отдают по причине того, что он не оплатил штраф.
В ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили "Курьер. Среда. Бердск", что заявитель с вопросом замены паспорта обращался в отдел по вопросу замены паспорта 2 июля с достижением им возраста 45 лет.
- Срок замены паспорта истек 12.06.2019 года. Сотрудниками отдела в отношении гражданина составлен протокол об административном правонарушении за проживание по недействительному паспорту гражданина РФ, предусмотренному частью 1 статьи 19.15 КоАП РФ, наложен штраф на сумму 2000 рублей. На момент 22.07.2021, на дату выдачи гражданину паспорта, штраф не был оплачен. 12 июля новый паспорт гражданина был оформлен,- заявили в МВД.
Напомним, что ранее Евгений Зубков заявлял, что паспорт ему все-таки вручили. Также стало известно, что после получения документа удостоверяющего личность, Зубков отходить от своих принципов не намерен. По словам Евгения, если он не получит удовлетворительного ответа от прокуратуры Бердска, то обратится в Генеральную прокуратуру. В настоящее время ответ по его заявлению еще неизвестен.