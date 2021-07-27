СК отказался заводить уголовное дело из-за сломанной ноги 8-летнего мальчика на качелях "гнездо" горпарка Бердска
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СК отказался заводить уголовное дело из-за сломанной ноги 8-летнего мальчика на качелях "гнездо" горпарка Бердска

4:40:407/27/2021,София МальцеваФото: Курьер. Среда. Бердск
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Детскую площадку огородили, чтобы улучшить ее состояние. Что не очень понравилось детям. По словам очевидцев, ребята все-равно пробираются на площадку.

Ограждение вокруг детской площадки

8 июня в центральном городском парке в Бердске мальчик сломал ногу, когда качался на качелях. Мать ребенка уверена, что это из-за неправильных качелей.

27 июля директор ООО "РСУ "СИБИРЬ" Артем Новиков сообщил “Курьер. Среда. Бердск", что руководство парка вызвали в следственный комитет:

- Нас вызывали в следственный комитет, мы давали показания. Вызвали в СК только для дачи показания и объяснения. Проводили допрос, чтобы решить заводить уголовное дело или нет.

При этом в возбуждении уголовного дела пришел отказ. Об этом сообщила 27 июля редакции секретарь СК Новосибирской области Екатерина Петрушева:

- Уголовное дело по факту не было возбуждено в связи с отсутствием события преступления.

Детей не останавливает ограда перед горками

Стоит отметить, что последствия не остались без внимания. Детскую площадку огородили, чтобы улучшить ее состояние. Такой ход событий не очень понравился детям. По словам очевидцев, ребята все-равно пробираются на площадку.

- Пока стройплощадка закрыта, гоняем ребятишек. Но несмотря на забор, их это не останавливает, - рассказывает Артем Новиков.

Стоит отметить, что страхователь парка может выплатить страховку пострадавшему на его территории. Например, получив травму и сразу вызвав скорую, ее можно оформить в течение трех дней. Сумма страхования достигает сто тысяч рублей, в зависимости от полученных увечий.

Мальчик сломал ногу на детской площадке в городском парке

Напомним, 12 июня "Курьер. Среда. Бердск" мать ребенка рассказывала, что причиной травмы стали низко установленные качели. Они раскачались, нога слетела и из-за хорошего сцепления с покрытием, как это и должно быть, и у ребенка выбило кость. Если бы она висела повыше, ничего подобного на произошло бы. Покрытие правильное, оно не должно быть скользким на детской площадке.

После происшествия, СК начал доследственную проверку по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ - выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

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