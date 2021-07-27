Дексаметазон при коронавирусе: как лечит, чем полезен и может ли быть опасен

Для терапии коронавирусных больных применяется разнообразные препараты, часто - антибиотики. Также болезнь лечат дексаметазоном. О том, что это за лекарство, как его применяют и чем может быть опасно - в нашем материале.
Дексаметазон относится к кортикостероидным препаратам, которые могут подавлять воспаление. Его используют при лечении многих заболеваний, например, астмы туберкулеза, хронической обструктивной болезни легких, отеке мозга, ревматических болезнях, красной волчанки и т.д. Лекарство, которое было синтезировано более 60 лет назад, бывает в форме таблеток и раствора для инъекций.
О положительном влиянии дексаметазона на течение коронавируса стало известно еще в 2020 году, когда в Великобритании было проведено соответствующее исследования пациентов с коронавирусом. Препарат испробовали на тех, у кого было тяжелое течение болезни, и это дало положительный эффект. Позже в качестве эффективного его признала ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения. Согласно данным исследования, дексаметазон снижает риск летального исхода для тех, кто находится на ИВЛ и кому необходима терапия кислородом.
Исходя из рекомендаций ВОЗ, этот кортикостероид следует назначать только тем, кто переносит коронавирус в тяжелой и крайне тяжелой степени. Его вводят внутримышечно или перорально. Также, согласно этим рекомендациям, препарат не рекомендуется принимать тем, у кого “китайский” вирус протекает в средней степени тяжести или в легкой форме, потому что лекарство способно подавлять или даже блокировать иммунитет, что может привести к более серьезному и опасному течению болезни. Его можно назначать только, если он нужен для лечения какого-либо другого заболевания по назначению врача. В схему лечения дексаметазон добавляют, если тяжелые симптомы у больных сохраняются более недели.
Как и любого другого лекарственного препарата, у этого есть побочные эффекты. Например, при продолжительном приеме может развиваться глаукома, возникает повышенный риск заражения инфекционным заболеванием, могут возникать проблемы с психикой, такие как резкая смена настроения, раздражительность, спутанность сознания, снижение когнитивных функций и т.д. ВОЗ отмечает, что при коротком приеме не возникает таких побочных эффектов, однако может повыситься уровень глюкозы. Пневмонии препарат также имеет положительный эффект в соотношении польза-риск.
В 2021 году в Индии произошла вспышка болезни под названием “черная плесень”, ей заразилось более 40 тыс. человек. Во время нее в организме начинается некроз тканей, который в 50% случаев приводит к летальному исходу. Заразиться можно от гнилых овощей, фруктов, почвы и т.д. Как выяснили ученые, риск заражения подобным заболеванием повышается, если человек принимал кортикостероиды, в том числе, дексаметазон, потому что он подавляет иммунитет. Поэтому нельзя бесконтрольно употреблять подобные лекарства, а также гормоны, чтобы не спровоцировать другие серьезные заболевания.