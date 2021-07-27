Первого кандидата в депутаты Госдумы от Бердска зарегистрировал облизбирком
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Первого кандидата в депутаты Госдумы от Бердска зарегистрировал облизбирком

6:34:577/27/2021,Анастасия СолодковаФото: Курьер. Среда. Бердск
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А кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения, должны представить в окружные комиссии подписные листы в поддержку своего выдвижения. В их числе Сергей Канарейкин.

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября 2021 года

26 июля избирательная комиссия Новосибирской области официально зарегистрировала в качестве кандидата в депутаты Государственной думы одного из претендентов по Искитимскому одномандатному округу №137. Удостоверение кандидата установленного образца вручили выдвиженцу от КПРФ Виталию Новоселову.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в состав 137-го округа входят не только Искитим и Искитимский район, но и Бердск, а также муниципалитеты соседних районов.

Этап выдвижения кандидатов от политических партий на выборах в Госдуму завершился 23 июля. Всего о своем желании баллотироваться по одномандатным округам заявили 43 кандидата. По округу №137, куда входит Бердск, это Евгений Лебедев (ЛДПР), Виталий Новоселов (КПРФ), Дмитрий Старостенко (Единая Россия), Александр Аксёненко (Справедливая Россия-За правду), Александр Плюшкин (Гражданская платформа), Сергей Канарейкин (самовыдвижение), Евгений Цыбизов (Партия роста), Александр Аверкин (Партия пенсионеров), Андрей Теряев (Новые люди), Наталья Пинус (Родина), Елена Пивоварова (Яблоко).

Для кандидатов наступил следующий этап – подача документов на регистрацию. А кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения, должны представить в окружные комиссии подписные листы в поддержку своего выдвижения. В их числе Сергей Канарейкин.

В среднем кандидаты должны представить 16 000 подписей, сообщили в облизбиркоме.

Срок подачи документов на регистрацию кандидатов установлен до 4 августа. По состоянию на 26 июля 29 кандидатов представили документы на регистрацию.

«Курьер. Среда. Бердск» ранее рассказывал более подробно о кандидатах в депутаты Госдумы от Бердска.

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