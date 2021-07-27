В Кремле оценили темпы вакцинации от коронавируса в России

В России пока недостаточное число граждан идет делать прививки, считают в Кремле.
Побороть коронавирус при данных темпах вакцинации в стране невозможно. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 27 июля. После того, как определенный процент граждан России сделает прививки, можно будет говорить об успехе в искоренении «заразы».
О важности вакцинации уже неоднократно говорил президент России Владимир Путин, который выступает за добровольность принятия решения о прививке от коронавируса. По мнению Путина, россиян не нужно заставлять вакцинироваться, а следует вести работу по агитации и разъяснению необходимости прививки.
В настоящее время привиты 34 миллиона жителей страны. За последние сутки в России заразились более 23 тысяч человек.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", порядка 15 тыс. бердчан прошли полный курс вакцинации от коронавируса.