В Кремле оценили темпы вакцинации от коронавируса в России
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В Кремле оценили темпы вакцинации от коронавируса в России

7:00:167/27/2021Фото: Wikimedia Commons
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После того, как определенный процент граждан России сделает прививки, можно будет говорить об успехе в искоренении «заразы», заявил Песков.

Дмитрий Песков озабочен медленными темпами вакцинации населения страны
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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В России пока недостаточное число граждан идет делать прививки, считают в Кремле.

Побороть коронавирус при данных темпах вакцинации в стране невозможно. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 27 июля. После того, как определенный процент граждан России сделает прививки, можно будет говорить об успехе в искоренении «заразы».

О важности вакцинации уже неоднократно говорил президент России Владимир Путин, который выступает за добровольность принятия решения о прививке от коронавируса. По мнению Путина, россиян не нужно заставлять вакцинироваться, а следует вести работу по агитации и разъяснению необходимости прививки.

В настоящее время привиты 34 миллиона жителей страны. За последние сутки в России заразились более 23 тысяч человек.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", порядка 15 тыс. бердчан прошли полный курс вакцинации от коронавируса.

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