Когда в России закончится пандемия коронавируса, рассказал руководитель "Вектора"

Руководитель екатеринбургского филиала научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Александр Семенов заявил, что если нынешние темпы вакцинации сохранятся, то пандемии не кончится в 2022 году.
- Говорить о завершении пандемии можно крайне осторожно < …> При сохранении текущих, очень низких темпов вакцинации во всем мире мы будем бороться с пандемией коронавируса еще в 2022 году, и только тогда у нас есть шанс ее завершить. Если этот процесс будет ускорен, то пандемия завершится гораздо быстрее, - прокомментировал он РИА новости.
Также он отметил, что для полного завершения эпидемического процесса нужно минимум два года. И это зависит от темпов образования коллективного иммунитета.