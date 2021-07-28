Когда в России закончится пандемия коронавируса, рассказал руководитель "Вектора"
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28.07
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Когда в России закончится пандемия коронавируса, рассказал руководитель "Вектора"

4:44:137/28/2021Фото: pixabay
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Это зависит от темпов образования коллективного иммунитета.

Пандемия может завершиться при вакцинации
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Руководитель екатеринбургского филиала научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Александр Семенов заявил, что если нынешние темпы вакцинации сохранятся, то пандемии не кончится в 2022 году.

- Говорить о завершении пандемии можно крайне осторожно < …> При сохранении текущих, очень низких темпов вакцинации во всем мире мы будем бороться с пандемией коронавируса еще в 2022 году, и только тогда у нас есть шанс ее завершить. Если этот процесс будет ускорен, то пандемия завершится гораздо быстрее, - прокомментировал он РИА новости.

Также он отметил, что для полного завершения эпидемического процесса нужно минимум два года. И это зависит от темпов образования коллективного иммунитета.

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