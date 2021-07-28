Резкий росте смертности от коронавируса выявил во всем мире

В мире увеличивается число смертельных исходов при заражении коронавирусом. Об этом сообщает ВОЗ в своем еженедельном отчете, опубликованном на официальном сайте организации. Рост числа летальных исходов составил 21%, при том, что рост числа заразившихся составляет 8%.
Всего Всемирная организация здравоохранения зафиксировала 3,8 миллионов смертей от COVID-19. Самый большой рост смертности наблюдается в государствах Юго-Восточной Азии и в Америке, как в Южной так и в Северной.
Также стало известно из отчета что «дельта» штамм обнаружен в 132 странах, что стало больше на 8 по сравнению с прошлой неделей.
Ранее стало известно, что вакцинация от коронавируса не спасает от заражения «дельта» штаммом, так как есть случаи, когда вакцинированные заражаются данной мутацией, однако течение заболевания у привитых проходит намного легче, чем у тех, кто отказывается от вакцинации.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", за сутки на 28 июля в Новосибирской области скончались 11 человек с диагнозом "коронавирусная инфекция".