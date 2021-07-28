Подробности жесткого ДТП под Бердском: Kia врезался в большегруз и отлетел на Toyota Probox
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Подробности жесткого ДТП под Бердском: Kia врезался в большегруз и отлетел на Toyota Probox

8:53:247/28/2021
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Девушка-водитель при перестроении из одного ряда в другой не справилась с управлением. В результате ДТП на трассе Р-256 пострадали двое.

Жесткое ДТП с иномарками под Бердском: Два авто вылетели на обочину трассы Р-256

Стали известны подробности жесткого ДТП, произошедшего вечером 28 июля под Бердском на трассе Р-256.  Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", очевидцы увидели две разбитые машины на обочине полосы в направлении Бердска - недалеко от поворота на Лебедевку, а также грузовик. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД.

Как рассказали "Курьер. Среда. Бердск" в управлении МВД по Новосибирской области, в дорожном происшествии участвовало три автомобиля.

-На 47-м километре трассы Р-256 водитель-девушка на автомобиле Kia Сeed двигалась со стороны Бердска в направлении Искитима. При осуществлении маневра при перестроении из одного ряда в другой она не справилась с управлением и совершила столкновение с грузовым автомобилем "Вольво", который двигался в попутном направлении. В результате столкновения автомобиль "Киа" был отброшен на полосу встречного движения. Там произошло столкновение с "Тойотой Пробокс", который ехал в сторону Бердска, - рассказала подробности дежурный офицер пресс-службы регионального главка МВД Анастасия Ахметова.

По ее словам, в результате ДТП пострадали пассажир "Киа" и водитель "Тойоты". Приехавшие врачи "скорой" оказали им медицинскую помощь на месте. Сообщение о госпитализации из больницы не поступало. Полицейские начали проверку по факту дорожно-транспортного происшествия.

Отметим, что участок Чуйского тракта, где произошло ДТП, находится в Искитимском районе.

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