Названы новые симптомы постковидного синдрома
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29.07
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Названы новые симптомы постковидного синдрома

11:26:527/29/2021Фото: pixabay
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А также о том. как их можно избежать.

Постковидный синдром проявляется по-разному
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Терапевт Аркадий Верткин дал советы по профилактике болезней, которые появляются после перенесенного коронавируса. У больных могут проявляться психологические или неврологические проблемы. В этот период наблюдаются расстройство сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта. В зоне риска «ковидного хвоста» находятся люди с ожирением, диабетом, болезнями кровообращения, бронохолегочными, гематологическими и аутоиммунными заболеваниями. Последствия коронавируса обычно застают врасплох лиц старше 65 лет и больных раком.

Врач советует обратить на первые симптомы при госпитализации и готовить организм к реабилитации. Также медик рекомендует соблюдать ЗОЖ, следить за питанием, заниматься спортом, высыпаться, пить витамины и отказаться от вредных привычек, а чтобы не допустить появления проблем с нервной системой, можно решать головоломки.

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