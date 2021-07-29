Названы новые симптомы постковидного синдрома

Терапевт Аркадий Верткин дал советы по профилактике болезней, которые появляются после перенесенного коронавируса. У больных могут проявляться психологические или неврологические проблемы. В этот период наблюдаются расстройство сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта. В зоне риска «ковидного хвоста» находятся люди с ожирением, диабетом, болезнями кровообращения, бронохолегочными, гематологическими и аутоиммунными заболеваниями. Последствия коронавируса обычно застают врасплох лиц старше 65 лет и больных раком.
Врач советует обратить на первые симптомы при госпитализации и готовить организм к реабилитации. Также медик рекомендует соблюдать ЗОЖ, следить за питанием, заниматься спортом, высыпаться, пить витамины и отказаться от вредных привычек, а чтобы не допустить появления проблем с нервной системой, можно решать головоломки.